Carlsquare s'associe à Capital Clarity, basée à San Francisco

(Boursier.com) — Pour renforcer son offre de services auprès de ses clients en Europe, la banque d'affaires Carlsquare fusionne avec Capital Clarity, basée au coeur de la Silicon Valley. Carlsquare et Capital Clarity sont toutes deux spécialisées dans les secteurs de la technologie.

Susan Blanco et John A. Cooper, co-fondateurs de Capital Clarity, deviennent associés et actionnaires de Carlsquare. Indépendamment des événements macroéconomiques et politiques mondiaux, le volume de transactions (fusions acquisitions et levées de fonds) transfrontalières entre l'Europe et les États-Unis augmente, en particulier pour les jeunes entreprises Françaises technologiques qui déploient leur business model aux Etats Unis.

"Capital Clarity a son siège dans la Silicon Valley, le plus grand hub technologique du monde. Nos clients européens ont désormais un accès direct au marché nord-américain. Ils bénéficient du soutien d'experts en fusions acquisitions qui disposent d'un vaste réseau et d'un track record conséquent. Avec notre présence aux États-Unis, nous franchissons une nouvelle étape de notre développement en tant que société de conseil active à l'échelle mondiale", explique Michael Moritz, fondateur et PDG de Carlsquare, à l'origine de cette opération.

L'équipe américaine est un pilier important de l'offres de services auprès des clients de Carslquare qui souhaitent accélérer leur croissance.

"Nous partageons les mêmes valeurs fondamentales et les mêmes principes fondateurs. Nos deux sociétés se concentrent sur le conseil en fusions acquisitions exécuté de manière pragmatique dans le cadre de missions stratégiques en confiance avec nos clients, fondateurs, investisseurs et/ou équipes de direction. Nous croyons tous deux à la dynamique de croissance transfrontalière", déclare Susan Blanco, fondatrice et associée gérante de Capital Clarity.