CardioParc lève des fonds auprès de Citizen Capital et la Banque des Territoires

(Boursier.com) — CardioParc , réseau de centres de cardiologie implanté en Auvergne Rhône Alpes, annonce une levée de fonds de 10MEUR auprès du fonds à impact Citizen Capital et de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) qui deviennent ses actionnaires minoritaires de référence.

Cette opération permettra à CardioParc de poursuivre son déploiement d'un réseau de centres de cardiologie de proximité et répondre à la demande de soins grandissante en France. CardioParc privilégie l'implantation dans les territoires péri-urbains et ruraux, des consultations sans dépassement d'honoraires et une organisation permettant au cardiologue de consacrer le maximum de temps médical à ses patients.

Le groupe se fixe pour ambition de servir les besoins en cardiologie générale de plus de 500.000 patients à horizon 2027, en constituant un réseau d'une cinquantaine de centres en France. CardioParc a déjà ouvert 10 centres dans la région Auvergne Rhône-Alpes.