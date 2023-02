Carbon Maps annonce une levée de fonds de 4 millions d'euros

(Boursier.com) — Carbon Maps, première plateforme globale de gestion et de pilotage opérationnel de l'empreinte environnementale pour l'industrie agroalimentaire, annonce une levée de fonds de 4 millions d'euros en seed auprès des fonds d'investissement Breega et Samaipata.

À la tête de Carbon Maps, trois ingénieurs de formation accumulant une grande expérience dans l'alimentaire, en data science et en supply chains : Patrick Asdaghi, serial entrepreneur et fondateur de FoodChéri et Seazon; Jérémie Wainstain, polytechnicien et Docteur en Physique; et Estelle Huynh, ex-COO de Mojix, experte en plateformes SaaS de supply chains industrielles. L'équipe fondatrice s'entoure d'un comité scientifique pluridisciplinaire, d'experts de la data, de la biodiversité ou de l'agriculture tels que Christian Huygue, Directeur scientifique de l'agriculture à l'INRAE et Benoît Gabrielle, professeur à AgroParisTech et chercheur au laboratoire Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes.