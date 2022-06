Caravel lève 1,5 million d'euros

(Boursier.com) — Caravel , fintech française, lève 1,5 million d'euros

pour développer son offre de complémentaire retraite

engagée. Au début de ce nouveau quinquennat, les problématiques concernant la retraite et celles liées à l'urgence climatique sont plus que jamais au coeur des enjeux et préoccupations du gouvernement et des Français. C'est avec ce double prisme que Olivier Rull, Marie Janoviez et Hugo Lancel, co-fondateurs de Caravel, annoncent une levée de fonds en pré-amorçage de 1,5 million d'euros pour conquérir le marché des complémentaires retraite, avec le soutien de Audacia (Charles Beigbeder) et de nombreux Business Angels.