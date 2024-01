Carat Capital lance "Hedon Family Office" à Paris et Bruxelles

(Boursier.com) — Après l'acquisition de la société Famille & Valeurs, Carat Capital dévoile la création de "Hedon Family Office" : le résultat d'une fusion harmonieuse entre Paris et Bruxelles.

Carat Capital, un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion privée et du Family Office, est fier d'annoncer une étape significative dans son développement avec la réunion de ses activités de Family Office à Paris et à Bruxelles sous la bannière commune "Hedon Family Office" (prononcé Hedone). Ce regroupement fait suite à l'acquisition réussie du Family Office "Famille & Valeurs", créé il y a une vingtaine d'années par Gilles Dunoyer.

Cette fusion stratégique vise à renforcer la présence de Carat Capital sur le marché des Family Offices, offrant des services de gestion de patrimoine exclusifs et personnalisés à une clientèle d'entrepreneurs et de familles.

Points clés de la fusion :

-Synergie des Expertises : L'intégration des équipes de Paris et de Bruxelles permettra la synergie des expertises, garantissant une offre de services encore plus complète et adaptée aux besoins spécifiques des clients de Carat Capital.

-Excellence Opérationnelle : Hedon Family Office s'appuiera sur l'héritage de Carat Capital, en maintenant les normes élevées d'excellence opérationnelle et de transparence qui ont fait la réputation du cabinet.

-Innovation Continue : Cette fusion offrira de nouvelles opportunités d'innovation dans la prestation de services financiers, tout en s'adaptant aux évolutions du marché et en anticipant les besoins changeants de la clientèle de Carat Capital.

-Une Présence Européenne Renforcée : En consolidant ses activités à Paris et à Bruxelles, Carat Capital renforce sa présence en Europe, affirmant sa position d'acteur clé dans le secteur du Family Office sur le continent.

Cédric Genet, Président de Carat Capital, a commenté : "La création d'Hedon Family Office marque une étape cruciale dans notre engagement à offrir le meilleur accompagnement pour garantir une croissance durable du patrimoine des entrepreneurs et des familles. Cette fusion représente non seulement la continuité de nos services de qualité, mais aussi la consolidation de nos activités dans ces deux pays "