Carat Capital entreprise pionnière de la plateforme Impact

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carat Capital, une TPE Conseil en Gestion de Patrimoine, pionnière de la "plateforme Impact" ! En effet, Carat Capital fait partie des 100 entreprises pionnières engagées qui ont publié ces informations sur la plateforme et est la seule entreprise de Conseil en Gestion de Patrimoine à ce jour...

"Pour la TPE que nous sommes c'était passionnant de réfléchir en équipe à de nombreux sujets ESG, de découvrir nos marges de progression, de prendre conscience tous ensemble de ce sur quoi nous pouvions encore agir pour aller vers un vrai mieux." a déclaré Sandrine Genet, Associée fondatrice de Carat Capital.

"Cette plateforme est un formidable tuteur, très vertueux, pour nous faire avancer dans la bonne direction, pour un impact plus positif encore sur notre environnement et le monde, les femmes et les hommes qui nous entourent. On parle souvent des grandes entreprises pour les sujets ESG, RSE, mais je pense que c'est aussi un véritable enjeu économique et sociétal pour les petites entreprises comme Carat Capital. J'espère que de nombreuses autres TPE auront envie de rejoindre cette plateforme pour une vraie transition française vers des modèles plus responsables."