Carac : des rendements en forte progression

(Boursier.com) — La Carac, mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance sert un taux robuste de 3,30% sur ses contrats multisupports et contrats monosupports solidaires d'assurance vie et 3,60% sur son PERin

-Un taux servi en forte progression de 0,80%, parmi les meilleurs du marché,

-Un taux 2024 bonifié de +1% pour tous les versements réalisés en 2024 sur

le fonds en euros des contrats d'épargne ouverts à la souscription,

-La poursuite de la défense des intérêts de ses adhérents avec le maintien de 0% de frais d'entrée sur toute la gamme et l'accompagnement d'un conseiller,

-La part des investissements responsables en nette progression.

Pierre Lara, Président de la Carac, a déclaré : "Notre mutuelle, qui fête cette année son centième anniversaire, confirme ses performances régulières dans la durée toujours au profit de ses adhérents, avec une vision à long terme permettant de servir un taux en augmentation de 0,80 point par rapport à 2022."

Michel Andignac, Directeur général de la Carac, souligne : "Notre solidité financière et la très bonne gestion d'actifs à long terme nous permettent de servir une nouvelle fois un taux parmi les meilleurs du marché, sans puiser dans nos réserves. La Carac va plus loin en proposant un taux 2024 bonifié de 1 % pour tous les versements sur le fonds en euros réalisés en 2024 sur les contrats d'épargne ouverts à la souscription".

Une performance du fonds en euros qui a fait ses preuves dans la durée

Malgré un environnement d'ensemble - macroéconomique, social, géopolitique - à la fois complexe et volatile, la Carac a pu s'appuyer sur sa solidité financière pour servir un rendement parmi les meilleurs du marché sans puiser dans sa Provision pour Participation aux Excédents (PPE).

En 2023, la Carac sert sur ses contrats multisupports et monosupports solidaires un taux de 3,30% en progression de + 0,80% vs 2022. Le PER Individuel Carac bénéficie d'un taux de 3,60% en progression de +1,10% vs 2022.