CAPZA lève avec succès 450 ME pour le premier closing du Fonds CAPZA 5 Flex Equity

CAPZA lève avec succès 450 ME pour le premier closing du Fonds CAPZA 5 Flex Equity









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CAPZA annonce le succès de la levée de son fonds CAPZA 5 Flex Equity qui a effectué un premier closing pour un montant de 450 ME, dépassant le closing final du Fonds précédent (350 ME). Ce premier closing témoigne de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques (family offices, assureurs, Fonds de Fonds, institutions publiques, Fonds de pension) ainsi que de l'intérêt de nouveaux investisseurs français et internationaux.

Ce cinquième vintage - qui vise une taille finale d'environ 500 millions d'euros - poursuit l'approche éprouvée de CAPZA depuis 2004 qui propose - en tant qu'investisseur principal - des solutions de financement flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine. Le Fonds vise à accompagner dans leurs projets de développement et de transmission des PME/ETI sur le segment lower midcap en France, Espagne, Allemagne et Italie.

Le succès de ce premier closing confirme l'intérêt des investisseurs pour une stratégie d'investissement flexible et agile sur des secteurs résilients. Les équipes de Capza Flex Equity ont su démontrer sur les Fonds précédents une capacité à déployer régulièrement et réaliser un rythme constant de désinvestissement.

Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont mené plus de 70 transactions combinant capital et mezzanine, dont dernièrement Eurofeu, Coutot-Roehrig, et Audensiel. Proches des entrepreneurs, les équipes de CAPZA Flex Equity proposent des solutions de haut de bilans sur mesure qui s'adaptent au projet de l'entreprise.

Avec ce nouveau closing, CAPZA passe la barre des 4 milliards d'euros d'encours. Avec Eurofeu, le dernier deal en date, CAPZA cumule désormais un historique de plus de 200 transactions depuis 2004.