CAPZA investit dans LuxCarta pour soutenir son plan de développement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CAPZA , société de gestion indépendante et acteur de référence de l'investissement privé dans les PME/ETI européennes, annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans LuxCarta, leader dans la création et la distribution de données cartographiques numériques de haute précision pour les marchés des télécommunications, de la simulation, de la navigation entre autres.

L'investissement de CAPZA dans LuxCarta se fera par le biais de son fonds CAPZA Transition. Il a pour objectif de soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise telle qu'elle a été définie par ses dirigeants fondateurs et l'investisseur actuel, BNP Paribas Développement.

LuxCarta est le numéro un mondial dans le domaine de la cartographie '3D' haute résolution issue d'imagerie satellitaire et aérienne pour l'industrie de la téléphonie mobile. Dans plus de 150 pays, les opérateurs télécoms utilisent ses produits pour dimensionner, déployer et optimiser leurs réseaux sans fil. Dans cette industrie, l'entreprise s'est déjà distinguée pour ses produits cartographiques innovants tels que les modèles dits "2,5D clutter heights", les cartographies de densité de population en 3D ou encore les modélisations cartographiques d'arbres grâces auxquelles il est possible d'affiner une planification de réseaux sur des fréquences millimétriques de 5ème Génération (5G).

Récemment, ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser ses processus de production lui ont également permis de raccourcir considérablement les délais de livraison tout en intégrant une plus forte valeur ajoutée technologique.

Le fonds CAPZA Transition remplace l'investisseur sortant CM-CIC Investissement. Dans le cadre de cette transaction, BNP Paribas Développement réinvestit une partie de son bénéfice, aux côtés des trois fondateurs Albéric Maumy (PDG), Justin Hyland, PhD (Responsable de l'innovation) et Lionel Laurore (Responsable de la 'R&D'), pour permettre à LuxCarta de poursuivre ses ambitions de développement.