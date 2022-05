Caption ouvre son capital aux investisseurs de sa communauté

(Boursier.com) — Un an après son lancement, et alors que la startup est déjà rentable, Caption, première plateforme permettant d'acheter et de vendre des actions de startups et scale-ups françaises, annonce avoir levé auprès de sa communauté qui a pu réserver pour près de 2 ME.

Pour cette opération et comme lors de son Seed, Caption s'est adressé aux investisseurs particuliers pour permettre à ses clients et utilisateurs de devenir actionnaires du projet.

Grâce aux fonds levés, Caption disposera des moyens nécessaires pour accélérer fortement son rythme de croissance. D'ici fin 2022, Caption prévoit de faire grandir sa communauté d'inscrits aujourd'hui de 17.000 personnes et atteindre 30 ME de GMV sur l'année. Les fonds levés permettront également à la startup d'ouvrir son service au-delà de la France dès 2023.

Un modèle inédit et plébiscité

Lancée en mars 2021, Caption réalise une entrée remarquée dans l'écosystème de la French Tech avec une proposition unique : s'attaquer au problème de la liquidité des actions de startup en permettant à leurs actionnaires (salariés, fondateurs, business angels...) de les revendre quand et aux prix qu'ils souhaitent.

Ce service inédit en Europe rencontre immédiatement un franc succès. Tant auprès des investisseurs qui y trouvent le seul moyen d'entrer au capital des startups dont des licornes françaises que des vendeurs (majoritairement des salariés) qui peuvent enfin transformer leurs actions en cash mais aussi des startups elles-mêmes qui souhaitent organiser pour leurs salariés des fenêtres de liquidité.

En un an, Caption rassemble une communauté de 17.000 inscrits (dont des investisseurs particuliers et professionnels), publie une trentaine de ventes et dépasse les 15 ME de volume de transactions (GMV). Sur le seul mois d'avril 2022, la startup réalise un chiffre d'affaires de 94 KE de 16% supérieur aux prévisions de son business model.

Caption ouvre son capital à tous les investisseurs

Afin de poursuivre et accélérer cette phase de lancement, Caption a permis aux investisseurs d'investir dans la limite de 2 ME.

Lundi 2 mai à 10h30, 41.667 actions Caption ont été mises en vente au prix de 47,52 euros valorisant Caption 44 ME. En quelques heures, l'ensemble des actions ont été réservées par 378 investisseurs (particuliers et family offices) avec un ticket moyen d'environ 5.290 euros.

"Pour lever des fonds, ça nous était naturel de nous tourner vers tous les investisseurs particuliers qui font la force de notre communauté. Je tiens d'ailleurs à les remercier de leur confiance car ils nous ont permis par la même occasion de boucler la plus grosse opération jamais réalisée depuis le lancement de Caption" déclare Lucas Mesquita, cofondateur de Caption. "Toute l'équipe est d'autant plus fière qu'un tel engouement est habituellement réservé aux ventes d'actions de startups françaises du Next 40 ou de licornes. Nos utilisateurs se sont largement mobilisés pour soutenir notre développement. C'est extrêmement gratifiant et cela ne fait que renforcer notre volonté d'imposer notre modèle unique en France et en Europe" ajoute Mathieu Artaud, cofondateur de Caption.

Confirmer son leadership en France et ouvrir sa plateforme à l'international

Grâce aux fonds levés et alors que la startup est rentable dès sa première année d'exploitation (mars 2021/mars 2022), Caption disposera des moyens nécessaires pour s'imposer en tant que plateforme de référence en France pour les actions de startup non cotées.

En complément de sa Marketplace initiale, Caption prévoit d'accélérer le déploiement de " Caption Liquidity Program ", son offre permettant aux startups d'organiser des fenêtres de liquidité pour leurs salariés. Récemment inauguré par Ledger, ce service devrait générer un volume d'activité significatif dès les prochains mois. Caption prévoit d'atteindre 30MEUR de GMV sur l'année 2022.

Par ailleurs, la startup consacrera une partie des fonds levés au lancement de nouveaux services à destination des investisseurs. La société envisage notamment d'obtenir l'agrément nécessaire pour lancer ses propres fonds d'investissement l'année prochaine. Enfin, Caption prévoit d'exporter sa plateforme et ses services inédits hors de France. La startup prévoit en particulier de se déployer en Allemagne et/ou au Royaume-Uni en fin d'année prochaine.

Pour atteindre ces objectifs, Caption renforcera son équipe basée entre Lyon et Paris dès cette année.