Caption et Feed lancent la 1ère opération de 'crowdequity secondaire' en France

(Boursier.com) — Caption , première plateforme permettant d'acheter et de vendre les actions des startups françaises du moment lance la 1ère opération de crowdequity secondaire en France...

Feed, la startup française de référence du snacking sain, inaugure ce service permettant aux salariés et dirigeants de startups de mettre en vente leurs propres actions auprès de leur communauté d'utilisateurs et de leurs clients. Ce 14 juin 2022 à 9h, plusieurs managers dont son fondateur, Anthony Bourbon, cèdent des actions à tous les investisseurs souhaitant rejoindre l'aventure Feed.

Après avoir lancé en mars 2021 la première place de marché permettant aux actionnaires de startup (business angels et salariés) de revendre leurs actions, puis avoir créé en mars 2022 un service à l'initiative des startups qui souhaitent organiser des fenêtres de liquidité pour leurs salariés, Caption innove à nouveau.

La startup met aujourd'hui sa place plateforme à disposition des dirigeants de startups souhaitant associer leurs clients au développement de leur entreprise. Ce service permet aux parties prenantes (dirigeants, top managers, salariés, etc) de startups de vendre une partie des actions qu'ils détiennent à toutes les personnes souhaitant s'engager à leurs côtés. Ils peuvent ainsi impliquer leur communauté au-delà des produits et services qu'ils proposent en les associant au développement même de leur projet.