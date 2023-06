Capital Group célèbre ses 50 ans d'investissement en titres à revenu fixe

(Boursier.com) — Capital Group, l'un des gestionnaires de placements actifs les plus importants et les plus expérimentés au monde, dont les actifs gérés s'élèvent à environ 2,3 billions de dollars américains, célèbre ses 50 ans d'investissement dans les titres à revenu fixe.

À l'échelle mondiale, Capital Group a plus que doublé la taille de ses actifs à revenu fixe sous gestion pour atteindre environ 470 G$ au cours des 10 dernières années, grâce à un large éventail de stratégies de titres à revenu fixe mondiaux et de solutions de portefeuille qui visent des résultats supérieurs constants à long terme pour répondre aux besoins des clients.

Capital Group a commencé à investir dans les titres à revenu fixe aux États-Unis en 1973 et compte maintenant plus de 230 associés dans le secteur des titres à revenu fixe basés à Los Angeles, New York, Londres et Singapour. Au cours des 5 dernières années, la société a saisi 33% de tous les flux actifs des fonds de titres à revenu fixe américains...

"Depuis 1973, et plus particulièrement au cours des 10 dernières années, nous avons investi massivement dans nos talents, nos processus d'investissement, notre technologie, nos systèmes de gestion des risques et notre offre d'obligations afin d'accroître notre empreinte mondiale et d'offrir nos résultats de placement à de nouveaux investisseurs dans le monde entier, a déclaré Mike Gitlin, chef mondial des titres à revenu fixe chez Capital Group. En plus de notre franchise d'actions établie depuis longtemps, nous avons un bilan de résultats à long terme en matière de titres à revenu fixe qui surpassent leurs indices de référence et nous nous efforçons constamment de faire passer les intérêts de nos clients en premier dans tout ce que nous faisons."