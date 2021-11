Candriam se fixe des objectifs de décarbonisation ambitieux et rejoint l'Initiative 'Net Zero Asset Managers'

(Boursier.com) — CANDRIAM , société de gestion multi-actifs internationale spécialisée dans l'investissement durable et responsable, et reconnue par les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies pour la qualité de son reporting climatique, s'engage à aligner sa trajectoire d'investissement et à contribuer à l'objectif de zéro émission nette à horizon 2050.

Dans le cadre de cet engagement, CANDRIAM vise à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre sur une part significative de son portefeuille d'investissements d'ici 2030 et ambitionne de parvenir à ramener ses émissions nettes à zéro d'ici 2050 au plus tard.

Une stratégie de décarbonisation renforcée

Depuis plus de 15 ans, l'analyse ESG déployée par CANDRIAM sur sa gamme de stratégies d'investissement durable intègre des objectifs d'atténuation et d'adaptation face à l'enjeu du changement climatique. De plus, CANDRIAM mesure et communique sur l'empreinte carbone de ses fonds durables depuis plusieurs années, avec l'ambition de réduire cette empreinte d'année en année. Grâce à cette démarche, l'empreinte des fonds durables est allégée de 30% en moyenne par rapport au marché; de nombreuses stratégies ayant enregistré des écarts encore plus importants.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie climat de CANDRIAM, dont la publication est prévue début 2022, la société de gestion précisera les mesures prises pour garantir une décarbonisation renforcée au sein de ses fonds et de sa stratégie d'investissement, en ligne avec les Accords de Paris. Au-delà de l'intégration des émissions de scope 1 et 2, les objectifs climatiques seront systématiquement pris en compte dans la recherche ESG et les objectifs d'investissement des fonds. Par ailleurs, les émissions de scope 3 seront intégrées (le cas échéant), tandis que les pratiques d'engagement et l'exercice des droits de votes seront encore renforcés, en accord avec les ambitions des Accords de Paris.

Engagement sur les enjeux liés au climat et stratégie de stewardship

L'accélération de la baisse des émissions au sein du portefeuille de CANDRIAM passe également par un renforcement de la démarche d'engagement actionnarial sur le thème du climat, en particulier auprès des investissements présentant les risques climatiques les plus élevés.

Pour CANDRIAM, le soutien systématique des actions en faveur du climat s'impose et la stratégie de décarbonisation d'une entreprise doit être claire et atteignable. Lors des assemblées générales qui se sont tenues cette année, CANDRIAM a analysé de façon détaillée chaque résolution "Say-on-Climate" des entreprises en portefeuille, évaluant l'alignement de la stratégie de transition de l'entreprise avec une trajectoire nette zéro à horizon 2050. Cette analyse a amené CANDRIAM à voter contre 25% des résolutions, les plans des entreprises concernées n'étant pas jugés suffisamment ambitieux ou réalistes. Ce niveau d'engagement, déjà élevé, sera encore renforcé avec la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie climat de CANDRIAM, à la fois en nombre d'émetteurs ciblés et en niveau d'ambition.

L'Initiative Net Zero Asset Managers

Outre ses fortes ambitions en matière de décarbonisation, CANDRIAM est depuis récemment signataire de la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), dont l'objectif est de parvenir à zéro emission nette d'ici 2050, en ligne avec les efforts entrepris à l'échelle mondiale pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

Si CANDRIAM s'aligne déjà avec plusieurs des objectifs portés par l'initiative, la société de gestion compte poursuivre ses efforts d'alignement avec les autres engagements pris par la NZAMI et travaillera aux côtés des signataires pour inciter le secteur de la gestion d'actifs à mettre en oeuvre les meilleures pratiques permettant de parvenir à zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard.

Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de CANDRIAM, a déclaré : "En tant que société de gestion responsable et active, nous sommes fiers de rejoindre l'initiative Net Zero Asset Managers et de dévoiler nos nouvelles ambitions en matière de décarbonisation. Le secteur de la gestion d'actifs doit jouer un rôle moteur et accélérer la transition vers une économie mondiale neutre en émissions. En nous fixant l'objectif de réduire de 50% les émissions pour une part significative de nos portefeuilles d'investissements d'ici 2030 et de parvenir à zéro émission nette au plus tard en 2050, nous respectons notre engagement en matière d'action climatique, dans l'intérêt de nos clients, de nos parties prenantes et de la société dans son ensemble".