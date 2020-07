Candriam procède au premier closing de son 1er fonds de fonds de capital-investissement d'impact

Candriam procède au premier closing de son 1er fonds de fonds de capital-investissement d'impact









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CANDRIAM, gestionnaire d'actifs multi-expert global, leader de l'investissement durable, annonce aujourd'hui le premier closing de son premier fonds de fonds de capital-investissement d'impact, offrant aux investisseurs une exposition aux entreprises créant des solutions innovantes pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.

Le fonds a reçu le soutien d'investisseurs institutionnels en Europe et aux Etats-Unis, en particulier Bpifrance, New York Life, Neuflize-Vie et le groupe Ylliade. Si l'objectif du fonds s'élevait à 100 millions d'euros, CANDRIAM a décidé d'effectuer un premier closing à hauteur d'un tiers de la taille cible afin de contribuer immédiatement à l'effort de relance post-Covid-19.

Investissant exclusivement dans des entreprises françaises et européennes, la stratégie du fonds se concentre tout particulièrement sur les domaines où les besoins sont les plus critiques, notamment l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi, et cible les acteurs clés des marchés locaux qui soutiennent une économie inclusive et contribuent aux efforts de production et de consommation responsables. Les entreprises sous-jacentes seront essentiellement des petites et moyennes entreprises (SME).

Les investissements de cette stratégie seront axés sur les acteurs clés des marchés locaux, permettant de faire éclore les champions de l'impact européen de demain. Le succès sera proportionnel à l'impact généré, ce qui permettra au fonds de tenir en parallèle ses deux objectifs : des résultats financiers et un impact fort.

L'investissement d'impact est en plein essor. Ces 10 dernières années, il est devenu la stratégie d'investissement durable connaissant la plus forte croissance. D'après l'étude "2020 Annual Impact Investor Survey" du GIIN (Global Impact Investing Network), la taille du marché de l'investissement d'impact est estimée à 715 milliards de dollars. Les investisseurs soutiennent l'idée selon laquelle la recherche simultanée de performances environnementales ou sociales et de performances financières offrira un meilleur résultat que traitées séparément.

Les réglementations adoptées en Europe constituent des catalyseurs de croissance supplémentaires dans ce secteur. Des incitations ont été mises en place pour les investissements à impact social, de même qu'un environnement favorable aux investisseurs et aux entreprises qui génèrent un impact...