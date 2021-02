Candriam poursuit la labellisation de sa gamme de fonds commercialisés en France

CANDRIAM , gestionnaire d'actifs multi-spécialiste leader de l'investissement responsable, poursuit la labellisation de sa gamme de fonds commercialisés en France et obtient le label ISR d'Etat pour 16 fonds sur diverses classes d'actifs et stratégies de gestion : obligations de la zone euro, obligations à haut rendement, actions européennes, internationales, émergentes, gestions thématiques totalisant un encours de 6,1 milliards d'euros (chiffres à fin décembre 2020). CANDRIAM obtient également le Label gouvernemental "Relance" pour son premier fonds de fonds de capital-investissement d'impact.

On retrouve les 5 fonds déjà labellisés en 2018, mais également plusieurs fonds actions thématiques et durables dont Candriam Sustainable Equity Climate Action lancé en juin 2019 qui investit dans des entreprises mondiales offrant des solutions à long terme au problème du changement climatique et qui vient d'atteindre 1 milliard de dollars d'encours (à fin décembre 2020) ainsi que le fonds CANDRIAM Sustainable Equity Circular Economy. Lancé en ce début d'année sur le marché français, ce fonds d'actions internationales est conçu pour promouvoir une économie zéro déchet. Il investit dans des entreprises qui placent l'économie circulaire au coeur de leur activité et contribuent ainsi à un avenir plus durable.Les fonds Candriam Sustainable Equity Climate Action et Sustainable Equity Circular Economy sont des compartiments de CANDRIAM Sustainable, une SICAV (Société d'investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds sont activement gérés et l'approche d'investissement implique le renvoi à son indice de référence MSCI ACWI (NET Return).

Le label ISR a également été attribué au fonds santé CANDRIAM Equities L Oncology Impact, lancé il y a deux ans, investissant dans des sociétés cotées qui développent des produits et services contribuant activement à la lutte contre le cancer. Le fonds vient d'atteindre 2 milliards de dollars d'encours (à fin décembre 2020). Le fonds CANDRIAM Equities L Oncology Impact est un compartiment de CANDRIAM Equities L, une SICAV (Société d'investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds est activement géré et l'approche d'investissement implique le renvoi à son indice de référence MSCI World NR (NET Return).

Deux fonds actions européennes de conviction, bien connus des investisseurs français rejoignent également la liste : Candriam Equities L Europe Innovation et Candriam Equities L Europe Optimum Quality qui ont une connu respectivement une performance de 11,8% et 1,8% en 2020.Les fonds Candriam Equities L Europe Innovation et Candriam Equities L Europe Optimum Quality sont des compartiments de CANDRIAM Equities L, une SICAV (Société d'investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Les fonds sont gérés de manière active et le processus d'investissement implique la référence à une valeur de référence (l'indice MSCI Europe NR).

Enfin, la stratégie Candriam Sustainable Equity Emerging Markets qui a été l'un des premiers fonds d'actions émergentes intégrant une approche ESG il y a 13 ans a également reçu le label ISR. Ce fonds actions investit dans des sociétés des marchés émergents qui se conforment aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations-Unies tout en se tenant à distance des investissements dans des domaines controversées. Le fonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets est un compartiment de CANDRIAM Sustainable, une SICAV (Société d'investissement à capital variable) domiciliée à Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Le fonds sont activement gérés et l'approche d'investissement implique le renvoi à son indice de référence JPM EMBI Global Diversified.