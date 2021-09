Candriam : nouvelle étape

(Boursier.com) — CANDRIAM , gestionnaire d'actifs multi-spécialiste leader de l'investissement responsable et durable, franchit une nouvelle étape importante en atteignant 150 Milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin juin 2021. Ce nouveau record correspond à une augmentation de 10 Milliards d'euros sur les 6 premiers mois de 2021 - l'encours s'établissait à 140 Milliards d'euros fin décembre 2020 - et de 22,5 milliards d'euros sur un an (127,5 milliards d'euros à fin juin 2020).

En 2016, en définissant sa stratégie à cinq ans, CANDRIAM avait émis l'ambition d'atteindre un encours de 150 Milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici la fin de l'année 2021. Cet objectif est atteint avec 6 mois d'avance, ce qui représente une augmentation de plus de 50% des actifs sous gestion depuis le 30 juin 2016, date à laquelle l'entreprise avait annoncé un encours de 96,6 Milliards d'euros. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance, notamment les excellentes performances des fonds sur la période ; au premier semetre, 83% des fonds CANDRIAM sont classés 3, 4 ou 5 étoiles Morningstar.

CANDRIAM a également élargi ses capacités dans l'illiquide et l'alternatif, développé sa distribution dans toute l'Europe ainsi qu'à l'international, et répondu à la demande croissante des investisseurs en bâtissant l'une des gammes de solutions durables les plus étendues et les plus innovantes du marché européen.

Se classant parmi les sociétés de gestion d'actifs en plus forte croissance, CANDRIAM a continué d'investir au premier semestre dans les meilleurs talents du secteur avec des recrutements visant notamment à renforcer ses équipes d'investissement et de distribution ainsi que l'efficacité de sa platforme.

La croissance des actifs sous gestion au premier semestre de 2021 s'explique notamment par les excellentes performances de l'entreprise et par la demande accrue des investisseurs pour la gamme innovante de stratégies thématiques et ESG de CANDRIAM. Les actifs sous gestion de CANDRIAM dédiés aux produits et solutions ESG atteignent désormais 98 milliards d'euros, la majorité de ses fonds européens relevant des articles 8 et 9 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

CANDRIAM a continué de se positionner comme un acteur important en matière d'engagement actionnarial. L'entreprise a su par exemple mobiliser la communauté des investisseurs sur des enjeux ESG émergents tels que l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale : sa "déclaration d'investisseurs sur la reconnaissance faciale" a été signée par 50 investisseurs internationaux représentant plus de 4.500 milliards de dollars d'encours sous gestion.

S'exprimant sur les résultats de CANDRIAM, Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de CANDRIAM et président de New York Life Investment Management International, a déclaré : "Atteindre cet objectif de 150 Milliards d'euros avec six mois d'avance reflète notre travail continu sur les performances, notre dévouement envers nos clients et le soutien constant de notre actionnaire. Le premier semestre de 2021 démontre la popularité et la demande croissantes suscitées par notre offre ESG et d'autres stratégies sur lesquelles nous avons fait nos preuves dans la durée. Je suis confiant dans notre capacité à répondre aux évolutions des besoins des investisseurs en proposant des solutions innovantes conformes à notre vision d'investir avec conviction et responsabilité."