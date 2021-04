Candriam : nouveau module de formation dédié au changement climatique au sein de la CANDRIAM Academy

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CANDRIAM , société de gestion d'actifs multi-spécialiste dotée de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement durable, annonce le lancement d'un nouveau module de formation dédié au changement climatique au sein de la CANDRIAM Academy, première plateforme mondiale de formation en ligne gratuite et en libre accès dédiée à l'investissement responsable et durable. Il s'agit du dixième module proposé par la CANDRIAM Academy.

Le nouveau module dédié au changement climatique vise à analyser les changements liés aux évènements climatiques extrêmes dus à l'activité humaine et aux émissions de gaz à effet de serre associées. Le module explore également la compensation carbone et les risques liés à la transition vers une économie bas-carbone.

En une heure de formation, le nouveau module couvre :

-Les causes du changement climatique et du réchauffement planétaire, en expliquant la distinction entre ces deux phénomènes ;

-L'évolution des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre au fil du temps ;

-L'Accord de Paris : comment en sommes-nous arrivés là et quel en sera le fonctionnement ?

-Les principes qui encadrent le système des crédits carbone et les "Dirty 100" qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

Selon l'édition 2021 du Rapport sur les risques mondiaux publié par le Forum économique mondial, les évènements climatiques extrêmes sont reconnus comme l'un des principaux risques susceptibles de survenir à l'échelon mondial, suivis de près par le manque d'action climatique[1]. Alors que les investisseurs, les entreprises et les gouvernements s'efforcent d'obtenir un statut " net zéro " et prennent des mesures pour empêcher une hausse des températures mondiales de plus de 2?C par rapport aux niveaux préindustriels, la collaboration et le partage des connaissances sont appelés à jouer un rôle crucial.

Ces dernières années, CANDRIAM s'est attaché à répondre de manière active à la question du changement climatique, en développant de nouveaux produits innovants permettant de répondre aux besoins croissants de ses clients. En juin 2019, CANDRIAM a lancé son premier fonds neutre en carbone, Candriam Sustainable Equity Climate Action, qui investit dans des entreprises internationales développant des solutions au changement climatique à long terme.

Le fonds associe la durabilité à l'investissement thématique, deux des savoir-faire clés de CANDRIAM.

David Czupryna, responsable du développement ESG, a déclaré : "Le changement climatique continue de représenter la priorité principale de la communauté internationale qui joue un rôle déterminant dans la gestion des risques pour les entreprises et les investisseurs. En raison de la nature complexe du changement climatique, nous estimons qu'il est important de tirer parti de notre savoir-faire en matière d'investissement responsable afin de développer un module ouvert à tous et facile d'accès, qui chercherait à éduquer et informer notre base de membres grandissante sur ces risques."