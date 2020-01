Candriam lance son Académie dédiée à l'investissement responsable en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis et les Pays-Bas, Candriam, leader reconnu de l'investissement responsable avec près de 45 milliards d'euros d'encours "responsables" sous gestion (sur un total de 125 milliards à fin juin 2019), lance aujourd'hui sa "Candriam Academy" en France.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam, déclare : "Candriam milite depuis plus de 20 ans pour le développement des investissements durables, fermement convaincu que la performance financière doit s'accompagner d'un impact positif pour la société dans son ensemble. Plus de 70% des Millenials déclarent vouloir que leurs investissements correspondent à leurs valeurs : c'est là tout l'objectif de la Candriam Academy, qui veut contribuer à former la prochaine génération d'investisseurs responsables."

8 modules

Outil de formation en ligne, gratuit et en libre accès, la Candriam Academy propose un parcours de formation en 8 modules destinés à former tous ceux qui le souhaitent - investisseurs institutionnels, réseaux de distribution, conseillers financiers ou investisseurs finaux - aux fondamentaux de l'investissement responsable. "Comment investir de manière responsable ?", "Comment mesurer l'impact de l'investissement responsable ?" ou "Comment reconnaître une stratégie ESG ?" sont quelques-uns des chapitres qui jalonnent ce parcours dont la durée totale n'excède pas quelques heures...

La France fait partie des pays les plus avancés au monde en matière d'investissements durables, ayant bénéficié de l'appui des politiques publiques depuis de nombreuses années avec, par exemple, la mise en place de l'Article 173 ou du label ISR d'Etat. A fin 2018, l'encours de la gestion ISR en France s'établissait à 1.458 milliards d'euros, représentant plus d'un dixième des encours gérés dans l'Hexagone... A périmètre constant, ces encours ont progressé de 40% sur un an. Une accélération qui devrait s'intensifier encore au cours des années à venir, grâce notamment à une réglementation nationale et européenne encourageant davantage encore l'orientation des actifs vers les placements durables.

Pourtant, 50% des investisseurs déclarent toujours aujourd'hui que leur manque de connaissances en la matière constitue le principal frein à investir de façon responsable. L'objectif principal de la Candriam Academy est de sensibiliser tous les publics et d'améliorer les connaissances en investissement responsable afin d'accélérer la transition vers une société et une économie plus durables.

Pour découvrir les 8 modules de la Candriam Academy : https://academy.candriam.fr