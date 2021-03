Candriam : croissance à la clé

Candriam : croissance à la clé









(Boursier.com) — Candriam , gestionnaire d'actifs multi-spécialiste leader de l'investissement responsable et durable, a connu une croissance importante au cours de l'année 2020, dans un environnement incertain. Les actifs sous gestion ont atteint le niveau record de 140 milliards d'euros à fin 2020, soit une augmentation de 10,1 milliards d'euros par rapport au total de 130 milliards d'euros enregistré fin 2019.

La croissance des actifs sous gestion a été soutenue essentiellement par la demande croissante des investisseurs pour les produits et stratégies ESG de CANDRIAM, en particulier ses stratégies en actions thématiques. Les actifs sous gestion des stratégies ESG de CANDRIAM atteignent désormais 88 milliards d'euros.

En 2020, la croissance a été tirée par les excellentes performances de l'ensemble des produits de CANDRIAM : au 31 décembre 2020, plus de 50% des fonds étaient notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar. Au total, CANDRIAM a décroché 60 récompenses pour ses fonds au cours de l'année.

La société a également poursuivi le développement de son offre dans le domaine des solutions alternatives et illiquides : en décembre 2020, CANDRIAM a annoncé un partenariat stratégique avec le spécialiste européen de la dette privée Kartesia. Une annonce qui faisait suite à l'acquisition, en juillet 2020, des activités de multigestion alternative de Rothschild & Co Europe.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM et Président de New York Life Investments International, déclare : "Malgré la crise sanitaire, CANDRIAM a fait preuve d'une grande résilience en 2020, naviguant avec prudence dans un environnement exceptionnel. Les solides performances enregistrées dans toutes les classes d'actifs confirment la pertinence de notre plateforme de gestion active pour l'ensemble des profils d'investisseurs. Ces derniers ont tout particulièrement plébiscité nos solutions durables, nos produits thématiques et notre offre en pleine évolution dans l'alternatif et les investissements illiquides."

"Notre trajectoire ces dernières années a été en tout point remarquable : nos actifs sous gestion ont doublé depuis 2013, et près de 63% de ces actifs sont désormais investis dans des stratégies durables. A plus long terme, j'ai toute confiance dans notre capacité à répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs par des solutions innovantes avec une réelle valeur ajoutée."

"Dans ce qui a été une année que nous n'oublierons jamais, je tiens à remercier les employés de CANDRIAM qui ont travaillé sans relâche pendant cette période sans précédent, la plupart du temps depuis leur domicile. Ils ont fait preuve d'un engagement inébranlable dans le service offert à nos clients, ainsi que dans la gestion de leurs actifs."

Des ventes solides soutenues par les actions thématiques, l'ESG et des performances robustes

Les ventes nettes de CANDRIAM ont atteint 3,9 milliards d'euros en 2020. Les stratégies en actions thématiques ont été parmi les plus recherchées avec une collecte de 2,5 milliards d'euros, portant les actifs sous gestion de CANDRIAM sur cette classe d'actifs à 8,5 milliards d'euros à fin 2020.

Les stratégies ESG obligataires ont également bénéficié d'une forte collecte en 2020, notamment les obligations d'entreprises - en particulier le High Yield - et la dette émergente.

CANDRIAM a lancé sa stratégie en actions dédiée à la recherche et la lutte contre le cancer en février 2019 avec l'objectif d'investir dans des sociétés cotées qui recherchent et développent des produits pour le traitement de la maladie et la gestion de ses conséquences. Deux ans plus tard, la stratégie a atteint 1,6 milliard d'euros d'actifs sous gestion. La stratégie de lutte contre le changement climatique, lancée il y a 18 mois, affiche quant à elle des encours de près d'1 milliard d'euros.

Un acteur de référence dans les investissements durables et responsables au niveau européen

"CANDRIAM dispose désormais d'une des offres de solutions durables les plus étendues et les plus innovantes en Europe pour continuer à répondre à la demande croissante des investisseurs" poursuit l'établissement.

Plusieurs nouvelles stratégies en actions thématiques ont été lancées en 2020, dont une stratégie dédiée à l'économie circulaire qui investit dans des entreprises dont les activités contribuent au recyclage, à la réparation, à la réutilisation et à la rationalisation des produits et des ressources au niveau mondial.

CANDRIAM a aussi lancé une première stratégie à impact dans le capital-investissement, permettant aux investisseurs de prendre position, via des fonds d'investissement et des co-investissements, dans des entreprises dont la performance est liée à des critères sociaux ou environnementaux mesurables.

CANDRIAM a été noté A+ à l'issue de son évaluation selon les Principes de l'investissement responsable des Nations unies (PRI) et a été sélectionné dans le Leaders Group des PRI en 2020. Il s'agit d'une reconnaissance importante en matière d'investissements durables, en particulier des pratiques Climat de la société.

Plus que jamais engagé dans l'éducation en investissement responsable, CANDRIAM a accéléré le déploiement de la CANDRIAM Academy. Créée en 2017, la première plateforme mondiale agréée de formation à l'investissement durable en accès libre a été lancée dans de nouveaux pays, portant le nombre de ses membres à plus de 6.000 issus de 30 pays. Un nouveau module dédié à l'économie circulaire a été ajouté au parcours éducatif en 2020.

L'accélération de la prise en compte des impératifs de durabilité par les investisseurs passe également par le soutien et le développement de la recherche académique sur l'ESG. En 2020, de nouveaux partenariats académiques ont ainsi été conclus avec trois institutions renommées : le Grantham Research Institute de la London School of Economics au Royaume-Uni, l'UCLouvain et la Vlerick Business School en Belgique.