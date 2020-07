Candriam annonce la signature d'un nouveau contrat de sponsoring avec le FC Forest Green Rovers

Candriam annonce la signature d'un nouveau contrat de sponsoring avec le FC Forest Green Rovers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Candriam, un gestionnaire d'actifs multi-spécialiste international, annonce la signature d'un nouveau contrat de sponsoring avec le FC Forest Green Rovers. "Forest Green Rovers est un club de football conscient des questions environnementales, qui place le développement durable au coeur de son propre développement".

Ce nouvel accord de trois ans, qui élève CANDRIAM au rang de "Main Partner", souligne les valeurs communes et l'engagement fort des deux organisations en matière de développement durable. Il permettra en particulier la création d'un "CANDRIAM kids fund", doté d'au moins 10.000 livres sterling par saison et qui aura pour objectif d'organiser des stages de football pour des enfants défavorisés.

Forest Green Rovers, un club de football professionnel évoluant en "Ligue Two" du Championnat d'Angleterre et basé dans le comté de Gloucestershire, en Angleterre, s'est imposé depuis longtemps comme une référence en matière de développement durable. Le club est alimenté par exemple à 100% par des sources d'énergie renouvelables et son équipe joue sur une pelouse naturelle entretenue de façon durable. En outre, toute la nourriture servie aux joueurs, au personnel et aux fans est vegan.

En reconnaissance du travail accompli par le club pour réduire son impact environnemental, ce dernier a reçu en 2018 la toute première certification mondiale en neutralité carbone par les Nations Unies. Le club a également signé la charte "Climate Neutral Now", une convention-cadre des Nations Unies. En avril 2019 enfin, Dale Vince, Président du club, a été nommé à la tête de l'initiative "Sports for Climate Action" des Nations unies visant à engager le monde du sport dans la lutte contre le changement climatique.