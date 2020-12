Candriam annonce deux nouveaux partenariats académiques

(Boursier.com) — CANDRIAM , gestionnaire d'actifs multi-spécialiste leader de l'investissement responsable, annonce deux nouveaux partenariats académiques avec l'UCLouvain et la Vlerick Business School en Belgique. Ils traduisent l'engagement continu de CANDRIAM à collaborer avec des institutions académiques de premier plan pour soutenir les efforts de l'industrie envers une économie durable et inclusive.

Partenariat pour soutenir la transition vers une économie circulaire

CANDRIAM a noué un partenariat avec l'UCLouvain afin de poursuivre le développement de la chaire en Économie régénérative en soutenant l'enseignement et la recherche sur l'économie circulaire. Au niveau mondial, le taux de circularité n'est actuellement que de 8,6%, illustrant l'ampleur des opportunités pour les investisseurs. L'épuisement des ressources naturelles et l'inefficacité de la gestion des déchets sont des préoccupations majeures en raison de leur impact significatif et coûteux sur l'économie, la société et l'écosystème.

Le partenariat, mené par Yves de Rongé, Professeur à la Louvain School of Management, et Wim Van Hyfte, Directeur des investissements et de la recherche ESG de CANDRIAM, aura plusieurs projets prioritaires dont :

- le développement d'un doctorat de recherche sur des indicateurs clés de l'économie circulaire,

- la création d'un baromètre de la circularité de l'économie avec l'objectif de mesurer les progrès des entreprises,

- le développement d'une analuse approfondie des différents secteurs pour identifier les pratiques des entreprises en matière de circularité et les méthodes de mesures de la circularité,

- le développement des rapports relatifs à l'économie circulaire et une collaboration avec le conseil consultatif sur l'environnement de CANDRIAM.

Yves de Rongé, Professeur responsable de la chaire Économie régénérative à l'UCLouvain : "Alors que nous évoluons vers une économie régénérative et circulaire, je me réjouis d'annoncer notre nouveau partenariat avec CANDRIAM. En identifiant les meilleures pratiques des entreprises en matière de circularité et en développant des indicateurs et mesures de la circularité, nous espérons sensibiliser les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques à l'importance de l'économie circulaire."

Collaboration sur l'analyse de données et la finance durable

CANDRIAM s'associe également avec la Vlerick Business School en Belgique pour créer le Centre de finance durable. David Veredas, Professeur en Finance de Marché, dirigera le Centre à Bruxelles dans le cadre d'un nouveau partenariat pour une période de trois ans. CANDRIAM soutiendra et participera à la recherche académique du Centre afin d'aider le secteur à mieux appréhender la finance durable. Le premier projet de recherche portera sur le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la mesure des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 issues des activités économiques mondiales des entreprises. Le projet visera à cartographier les liens dans les émissions de scope 3 afin de rendre le rapportage des émissions de la chaîne de valeur des entreprises plus précis, pertinent et transparent.

Les émissions de scope 3 incluent toutes les émissions indirectes, en amont et en aval, émises tout au long de la chaîne de valeur d'une entreprise. Les émissions de l'ensemble de la chaîne de valeur contribuent souvent de manière plus significative à l'empreinte carbone d'une entreprise. Aussi est-il important que les entreprises collectent et mesurent de manière proactive leurs émissions de scope 3. L'évaluation des émissions de scope 3 peut également aider les entreprises à identifier les risques potentiels en matière énergétique et à mettre en lumière les opportunités d'amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement.

David Veredas, Professeur en Finance de Marché à la Vlerick Business School : "Ce partenariat nous réjouit. La durabilité va être prédominante dans notre société et l'économie au cours des prochaines décennies. Des décisions politiques fondamentales seront prises comme celles qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre le Green Deal européen. Néanmoins, beaucoup de questions demeurent et ne pourront trouver une réponse qu'avec une recherche académique rigoureuse. C'est ce que nous ferons avec le soutien de CANDRIAM, un leader mondial des investissements durables."

Commentant les deux nouveaux partenariats, Wim Van Hyfte, Ph. D., Directeur global des investissements et de la recherche ESG de CANDRIAM, déclare : "Alors que nous nous efforçons de promouvoir la neutralité carbone et une économie plus circulaire, il est indispensable que nous soutenions la recherche économique d'envergure mondiale et encouragions l'émergence d'une nouvelle pensée économique académique pour accompagner la transition vers un monde plus durable. CANDRIAM est fier d'annoncer deux nouveaux partenariats avec l'UCLouvain et la Vlerick Business School, et est impatient de collaborer avec ces deux institutions prestigieuses."