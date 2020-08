Calao Finance de retour au capital de Raidlight Vertical (acquisition auprès du Groupe Rossignol)

(Boursier.com) — Les Fonds de Calao Finance avaient accompagné Raidlight, spécialiste de l'équipement sportif outdoor, jusqu'en 2016 où la société a été cédée en plus-value au Groupe Rossignol.

4 ans après, la politique de développement de Rossignol a évolué et Calao Finance accompagne de nouveau Benoit Laval, fondateur de Raidlight, cette fois dans le rachat de la société.

C'est Calao Participations, véhicule d'investissement dédié au remploi de produits de cession (150-0 B Ter) géré par Calao Finance, qui a participé au tour de table avec les managers et des investisseurs privés.

Raidlight, avec sa seconde marque Vertical, est l'équipementier français de référence dans le domaine du trail, de la course à pied, de la randonnée et de l'alpinisme, et plus généralement des sports extrêmes. Reconnue pour son positionnement de très haute qualité et technicité, Raidlight Vertical est animée de valeurs d'innovation et de compétition.

La société, qui est une référence dans le textile technique, produit notamment des vêtements, des sacs à dos et des chaussures. Ces produits sont notamment utilisés par les chasseurs alpins.

Raidlight va poursuivre son développement depuis son siège historique en Isère, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, animée par de nouveaux projets en liaison avec la démarche collaborative de ses utilisateurs.