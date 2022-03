CaixaBank et BNP Paribas 3 Step IT annoncent la signature d'un partenariat

(Boursier.com) — CaixaBank , banque leader en Espagne, et BNP Paribas 3 Step IT, annoncent la signature d'un partenariat qui permettra aux clients de CaixaBank d'accéder à des solutions innovantes et durables pour leurs équipements informatiques pour la première fois.

CaixaBank proposera à ses clients corporate, PME et entreprises du secteur public les services de BNP Paribas 3 Step IT qui consistent en une solution complète de gestion du cycle de vie des équipements IT.

Cette solution comprend l'acquisition, la gestion et le reconditionnement des équipements en fin de contrat.

Basée sur les principes de l'économie circulaire, elle permet notamment aux entreprises de réduire l'empreinte carbone de leurs équipements informatiques et ainsi de participer à la transition écologique Net Zéro.

La joint-venture BNP Paribas 3 Step IT, rassemble BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d'équipements professionnels et 3stepIT, entreprise finlandaise experte dans la gestion durable des équipements IT. Grâce à cette offre innovante, les clients de CaixaBank pourront acquérir et gérer leurs équipements informatiques indispensables à leur activité comme des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables, d'une manière durable et rentable. Ils auront accès à une plateforme de gestion performante qui leur assurera une visibilité et un contrôle complets de leur patrimoine informatique et leur permettra d'anticiper le renouvellement ou le reconditionnement du matériel en fin de vie.

A la fin du contrat de location, BNP Paribas 3 Step IT se chargera de leur reconditionnement et revente, permettant ainsi de prolonger la durée de vie de l'équipement et de réduire son impact carbone et la production de déchets électroniques.

Cette solution favorisant l'économie circulaire a reçu le prix Sustainability de Leasing Life, récompense la plus estimée de l'industrie, et elle aidera désormais les clients de CaixaBank à atteindre leurs objectifs environnementaux de réduction des émissions carbones.

Les solutions de gestion de cycle de vie des équipements technologiques de BNP Paribas 3 Step IT sont également certifiées comme Efficient Solution par Solar Impulse. Cette certification reconnaît les solutions qui comblent le fossé entre l'écologie et l'économie en offrant des opportunités de croissance économique durables. De plus, la Fondation Ellen MacArthur lui a attribué une "note A", soit le score le plus élevé possible, pour son application des principes de l'économie circulaire.

A travers ce partenariat, CaixaBank confirme son engagement à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'innovation et de durabilité.