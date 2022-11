Caisse d'Epargne Ile-de-France présente ses solutions de financement à destination des syndics

(Boursier.com) — Avec un très fort besoin de financement sur le marché de la copropriété de l'ordre de 7,6 milliards d'euros par an, peu d'intervenants bancaires positionnés et différentes réformes telles que les lois Climat et Résilience, Elan et le DPE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France, forte de sa spécialisation sur le marché du financement des copropriétés met à disposition de tout l'écosystème une offre complète de financement de travaux : rénovation énergétique, ascenseurs, entretien, transformation, etc...

A l'occasion du Salon de la Copropriété, qui se tiendra les 8 & 9 novembre 2022 à la Porte de Versailles, la banque Francilienne présentera ses solutions de financement à destination des syndics de copropriétés.

Avec une direction des Copropriétés, composée d'une trentaine de collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national avec 10 chargés d'affaires dont six agences en régions (Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille et Montpellier) et deux agences en charge du traitement des dossiers basées au siège de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, la banque francilienne a constitué une Direction commerciale exclusivement dédiée aux besoins du marché. Les Chargés d'Affaires ont pour mission de faire connaître l'offre de prêt collectif, de former, d'accompagner et de sensibiliser les syndics.

La banque s'est ainsi donnée pour but d'accompagner tous ses clients vers la transition énergétique et l'inclusion sociale en Ile-de-France afin de de participer au verdissement et à la réhabilitation d'un parc vieillissant. Elle est d'ailleurs investie dans le financement, avec les collectivités locales, de copropriétés dites "fragiles". Son ambition est d'obtenir l'adhésion d'un plus grand nombre de syndics à travers la digitalisation de l'ensemble des process de traitement des dossiers de financement des prêts collectifs de copropriété...