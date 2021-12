Cairn Partners accompagne le groupe Maltem

(Boursier.com) — A l'occasion de l'intégration de l'agence Esokia au groupe Maltem, ce dernier a fait appel au cabinet Cairn Partners pour piloter ses opérations d'acquisition et de refinancement.

Fondé en 2001, Maltem est un groupe expert de la transformation et de l'innovation digitale qui rassemble aujourd'hui plus de 1.000 collaborateurs répartis dans 12 pays. L'activité du groupe couvre un large champ de compétences : Consulting, Data, Agilité, Developpement, Design Experience et Cyber Security avec une expertise spécifique dans les domaines de la banque, de l'assurance, de l'énergie et des médias.

Fort de ses 20 ans d'existence, le groupe a su renforcer sa capacité d'adaptation et d'évolution afin de rester innovant dans un monde en perpétuel changement. Porté par une croissance organique forte, un développement à l'international réussi et quelques acquisitions ciblées comme Bocasay en 2019 et aujourd'hui Esokia, Maltem se positionne entre autres parmi les leaders du développement offshore.