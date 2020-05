CACEIS réussit la migration à distance des actifs de Popular AM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CACEIS en Espagne a finalisé avec succès la migration de la gamme des actifs de Popular Asset Management et Popular Pensiones dans un contexte particulier, l'ensemble des équipes étant en télétravail. Le 16 avril dernier, Popular Asset Management S.G.I.I.C et Popular Pensiones E.G.F.P, deux sociétés de gestion en cours de rapprochement avec Santander Asset Management et Santander Pensiones, ont ainsi changé de dépositaire au profit de CACEIS en Espagne.

Depuis janvier, les équipes de Popular Asset Management, de Popular Pensiones et de CACEIS ont collaboré étroitement pour préparer la migration. 107 véhicules financiers, soit 59 fonds d'investissement et 48 fonds de pension représentant un total de 9,4 milliards d'Euros d'actifs, ont été transférés à CACEIS en Espagne, et ce en pleine période de confinement avec l'ensemble des équipes travaillant à domicile.

Cette performance a été réalisée grâce à une remarquable coopération entre toutes les parties.

CACEIS consolide ainsi sa position sur le marché espagnol avec une part de marché de plus de 20%, et figure parmi les premières banques dépositaires en Espagne.

Dans ce contexte particulier de confinement, CACEIS est plus que jamais au service de ses clients qu'il soutient dans leurs plans de développement et stratégies de réorganisation.