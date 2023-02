CACEIS renforce son offre de services aux ETF en choisissant ULTUMUS

(Boursier.com) — CACEIS complète ses prestations de services aux ETF en nouant un partenariat avec ULTUMUS, spécialiste des indices et des données ETF, afin de proposer à ses clients une solution de calcul de PCF *.

L'ambition de CACEIS est d'aider ses clients à lancer des produits ETF avec une meilleure efficacité et à les commercialiser rapidement et facilement auprès de leurs investisseurs. A cette fin, CACEIS s'appuie sur sa plateforme TEEPI ETF, une solution de pointe lancée fin 2021, permettant aux participants autorisés (PA) d'accéder au marché primaire des ETF.

Une nouvelle prestation vient s'ajouter à l'offre de CACEIS avec ULTUMUS pour la production des PCF. CACEIS propose ainsi dorénavant un guichet unique en matière de services aux ETF couvrant l'ensemble des besoins des émetteurs. Cette solution clé en main facilite l'accès au marché et le lancement de nouveaux fonds ETF avec plus de transparence et d'efficacité, tout en évitant aux émetteurs des développements internes liés à la production de PCF.

Gilles Dubos, Senior Expert, ETF Solutions à CACEIS commente : "Notre stratégie vis à vis du marché des ETF se distingue par notre priorité accordée au client, notre flexibilité et notre esprit de partenariat. Notre objectif est de permettre à nos clients d'accéder aussi efficacement que possible à l'écosystème des ETF, d'où notre association avec ULTUMUS. Sa solution "plug-and-play" a fait ses preuves et vient renforcer notre offre sur l'ensemble de la chaîne de valeur des ETF au bénéfice de nos clients."

Bernie Thurston, CEO d'ULTUMUS ajoute : "Nous sommes ravis de proposer notre service de calcul de PCF à CACEIS. Premier agent de calcul en Europe, nous servons un nombre croissant d'asset servicers dans le monde. La solution fournie par ULTUMUS couvre de nombreuses classes d'actifs et différentes méthodes de réplication. Pleinement conscients de l'enjeu pour un émetteur d'ETF de pouvoir compter sur la fiabilité et la disponibilité des prix, nous avons élargi le périmètre des données ETF afin de soutenir cet écosystème."

* Chaque jour de bourse, les émetteurs d'ETF doivent diffuser un fichier de composition de portefeuille (PCF) qui décrit la composition du panier de création et de rachat pour le jour de bourse suivant.