CACEIS propose la solution d'analyse et d'aide à la décision d'investissement de Sismo sur son Connect Store

(Boursier.com) — CACEIS , acteur européen de premier plan dans l'asset servicing, et Sismo, Fintech française reconnue pour sa plateforme d'analyse "quantamentale" (*) au service des gérants actions, proposent une nouvelle solution pour l'analyse et l'optimisation de portefeuilles ainsi que l'élaboration de stratégies.

CACEIS et Sismo ont signé un accord de partenariat visant à faciliter l'activité des gérants en mettant à leur disposition une solution innovante d'analyse de données de leurs portefeuilles.

Disponible sur le Connect Store de CACEIS - une Market Place permettant aux clients d'accéder à une gamme de services clé en main fournis par des sociétés spécialisées présélectionnées pour leur expertise - la plateforme Web Sismo propose un outil de visualisation des données et d'analyse comparative avancée unique sur le marché.

Les sociétés de gestion clientes de CACEIS disposeront d'une solution intuitive et performante pour les accompagner dans leur processus de décision. Elles pourront mieux décrypter les tendances de marché, sélectionner les actions, définir, tester et ajuster les stratégies d'investissement.

Arnaud Misset, Chief Digital Officer, a déclaré : "Grâce à ce partenariat, notre clientèle de sociétés de gestion pourra tirer parti d'un nouveau service d'analyse de données sophistiqué et fluide pour renforcer l'aide à la décision d'investissement. L'intégration de la solution Sismo au CACEIS Connect Store marque également notre volonté d'ouvrir notre écosystème aux meilleures Fintechs présentes sur le marché pour le bénéfice de l'ensemble de nos clients."

Emmanuel Dayan, fondateur de Sismo, ajoute : "Nous sommes ravis de ce partenariat qui élargit la distribution de notre plateforme et en facilite l'accès. Les clients de CACEIS pourront désormais analyser directement leurs portefeuilles dans Sismo et utiliser l'ensemble des fonctionnalités d'analyse factorielle et de screening actions développées pour les gérants fondamentaux."

(*) Le terme "quantamental" fait référence à des stratégies d'investissement qui combinent des approches quantitatives et fondamentales pour optimiser la performance. Dans ces stratégies, l'investisseur exploite au mieux les données avec des outils informatiques adaptés qu'il associe aux avantages du jugement humain, sur lequel se construit la gestion fondamentale.