CACEIS propose la solution Clarity AI sur son Connect Store

(Boursier.com) — CACEIS , acteur européen de premier plan dans l'asset servicing, et Clarity AI, plateforme technologique de pointe au service de la durabilité, annoncent un partenariat visant à offrir aux clients de CACEIS, une gamme complète de solutions en matière de gestion des risques ESG, d'impact et climat, ainsi que de conformité réglementaire.

Clarity AI est disponible sur le Connect Store, la Market Place de CACEIS qui permet aux clients d'accéder aux meilleures solutions du marché grâce à des partenariats noués avec des sociétés présélectionnées pour leur expertise.

La plateforme Clarity AI analyse plus de 50.000 sociétés, 300.000 fonds, 198 pays et 188 collectivités territoriales en utilisant le machine learning et le big data afin d'aider à mesurer et optimiser l'impact durable des investissements.

Elle offre un accès direct à une large couverture de données de haute qualité en matière d'ESG, climat et d'impact et des outils pour répondre aux exigences de reporting réglementaire de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), EU Taxonomy, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) et EET (European ESG Template).

Daniel Gonzalez, Head of Distribution Platforms chez Clarity AI, commente : "Nous sommes ravis de nous associer à CACEIS. Grâce à nos compétences, optimisées par les technologies avancées comme le machine learning, les utilisateurs peuvent en toute confiance évaluer, analyser et rendre compte de tout ce qui a de la valeur pour eux et leurs clients et de ce qui est requis par les régulateurs, en lien avec la durabilité."

Arnaud Misset, Chief Digital Officer de CACEIS, ajoute : "Clarity AI fait partie des services mis à disposition sur le Connect Store de CACEIS, notre solution digitale qui permet à nos clients de tirer parti d'un écosystème diversifié de start-ups, fintechs, fournisseurs de cloud et de données. Ensemble, CACEIS et Clarity AI offrent aux clients une solution pratique et efficace pour gérer tous leurs engagements et objectifs liés à la durabilité et accélérer la création de valeur pour l'entreprise et leurs investisseurs, tout en évitant la nécessité d'un projet d'intégration informatique."