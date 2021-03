Caceis mandaté par Theoreim en tant qu'Asset Servicer de ses deux premiers fonds immobiliers

Caceis mandaté par Theoreim en tant qu'Asset Servicer de ses deux premiers fonds immobiliers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CACEIS , leader européen de l'Asset Servicing, a été choisi pour servir les premiers fonds de Theoreim, une société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements immobiliers et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en septembre 2020.

Le premier fonds, la société civile Pythagore, est accessible au travers de contrats d'assurance-vie en unités de compte. Pythagore a vocation à investir principalement dans des fonds d'investissement immobiliers (SCPI, OPCI, OPPCI, FIA luxembourgeois...), des club-deals immobiliers, des immeubles ou encore des OPCVM immobiliers.

Le second fonds, le Fonds professionnel spécialisé FPS Newton, est un fonds réservé aux investisseurs professionnels. Ce Fonds d'investissement alternatif (FIA) ouvert vise à investir principalement dans des immeubles, des club-deals immobiliers et des fonds d'investissement immobiliers.

CACEIS, désormais banque dépositaire de ces deux fonds, assure également les services de valorisateur et teneur de registre du fonds FPS Newton.

Romain Welsch, Président de Theoreim, a déclaré : "Grâce à son offre intégrée "front-to-back", CACEIS s'impose comme une référence en tant qu'asset servicer sur le marché des actifs immobiliers. Il est essentiel pour Theoreim de pouvoir s'appuyer sur des partenaires spécialisés dans les actifs non-cotés, au track record établi et ayant démontré leur savoir-faire."

Arnaud Garel-Galais, Group Head of PERES* Coverage and Business Development de CACEIS ajoute "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par Theoreim, société de gestion qui propose des solutions d'investissement innovantes. Nous sommes fiers de l'accompagner dans le lancement de ses deux premiers fonds et de la soutenir en tant que partenaire de long terme dans ses ambitions de développement".

* PERES : Private Equity, Real Estate & Securitisation.