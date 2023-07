CACEIS mandaté par Ardian et Eight Advisory en tant que dépositaire du fonds "Booster Fund"

(Boursier.com) — Ardian , l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et Eight Advisory ont sélectionné CACEIS pour assurer les services de dépositaire et teneur de registre du fonds Booster Fund, lancé en mars dernier.

D'une taille initiale d'un million d'euros, le fonds Booster Funds accompagne les créatrices d'entreprises de plus de 45 ans. Il mobilisera 300.000 euros par an pour renforcer les fonds propres des entreprises éligibles par un investissement en capital.

Olivia Zitouni, Group Head Private Equity Real Estate Infrastructure Clients à CACEIS a commenté : "Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été retenus par Ardian pour servir ce fonds en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ardian est un acteur engagé de longue date dans la diversité et l'inclusion et CACEIS a à coeur de soutenir les projets à impact positif de ses clients."