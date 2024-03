CACEIS intègre sur son Connect Store une nouvelle solution de reporting réglementaire

(Boursier.com) — CACEIS annonce la signature d'un partenariat avec AlphaOmega, une RegTech spécialisée dans le reporting réglementaire, pour proposer un service de reporting PRIIPs aux clients de sa ligne métier Private Equity Real Estate Solutions.

Cette nouvelle offre est disponible sur le Connect Store de CACEIS, Market place privée qui propose des solutions de marché grâce à des partenariats noués avec des Fintechs sélectionnées pour leur expertise.

Société luxembourgeoise, AlphaOmega propose une solution pour accompagner les sociétés de gestion tout au long du cycle de vie des fonds en leur fournissant des services d'enregistrement des fonds, de reportings réglementaires et de diffusion de ces derniers. Elle produit plus de 500.000 rapports réglementaires par an pour plus d'une centaine de clients.

Dans le cadre du partenariat, AlphaOmega met à disposition des clients de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions de CACEIS le document d'information clé (DIC ou KID) qui comprend les calculs de coûts et de frais ainsi que l'évaluation des risques et des performances, conformément à la nouvelle réglementation européenne PRIIPs entrée en vigueur en janvier 2023. Pour fournir ce service, AlphaOmega collecte les données, réalise les calculs, crée et diffuse les rapports générés également accessibles sur leur portail DEC.

"Nous sommes ravis que les clients de CACEIS puissent bénéficier de notre solution PRIIPs qui allie technologie et expertise réglementaire. Via notre portail, ils peuvent suivre la production de leur reporting, vérifier leur statut, échanger avec nos équipes et valider le résultat final" commente Antoine Capone, CEO et fondateur de AlphaOmega.

"CACEIS n'a de cesse de répondre aux besoins de sa clientèle. Avec la solution d'AlphaOmega, les acteurs du non-coté sont accompagnés efficacement dans la production de leur reporting réglementaire PRIIPs" conclut Sabine Iacono, Senior Expert - Group Digital Transformation Manager à CACEIS.