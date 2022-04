(Boursier.com) — CACEIS et Crédit Agricole CIB accompagnent Antin, la société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures, dans sa nouvelle étape de développement avec la structuration de l'equity bridge du premier fonds d'Antin NextGen dédié aux infrastructures de nouvelle génération. CACEIS, dépositaire du fonds, et Crédit Agricole CIB sont intervenus en temps qu'arrangeurs et prêteurs de la facilité d'un montant total de 180 millions d'euros. Cette initiative conjointe s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, et plus particulièrement dans son engagement d'accompagner ses clients pour favoriser l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050.

Antin NextGen est une nouvelle stratégie d'investissement lancée par Antin Infrastructure Partners pour investir dès maintenant dans les infrastructures de demain, avec un accent particulier sur la transition énergétique, la mobilité verte, l'infrastructure sociale, la transition digitale et d'autres segments à fort potentiel de croissance avec un fort impact environnemental et sociétal. Antin a mis en place une équipe dédiée composée de professionnels aguerris pour assurer le succès de cette initiative.

CACEIS et Crédit Agricole CIB, acteurs incontournables du Private Equity, travaillent de concert pour soutenir la transition écologique de leurs clients. Ces deux entités du groupe Crédit Agricole ont ainsi développé une véritable expertise sur les fonds qui relèvent de l'article 8 (1) de la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), à l'instar d'Antin NextGen. Leur participation, très en amont du closing final, démontre leur capacité à accompagner les clients pendant la levée de fonds et ce, dès le premier closing.

(1 )Les fonds "Article 8" promeuvent les caractéristiques environnementales et/ou sociales dans le cadre d'une stratégie générale d'investissement.