CACEIS en Allemagne mandaté par Axxion en tant que dépositaire et prestataire de solutions marchés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de gestion luxembourgeoise Axxion S.A. a récemment décidé d'étendre son partenariat avec CACEIS en transférant neuf de ses fonds à CACEIS en Allemagne. Il s'agit de fonds d'investissement alternatifs ouverts, régis par le droit allemand, dont les actifs se composent d'actions, d'obligations, de produits dérivés et de fonds cibles. CACEIS assurera les services de conservation et de dépositaire, ainsi que les services de change, d'exécution sur parts de fonds, d'exécution et de compensation des produits dérivés côtés, pour un montant total d'actifs de près d'un milliard d'euros. Initiée en août 2020, la migration a été réalisée en trois vagues.

Axxion, société spécialisée dans le montage et la gestion de fonds "private label", est un client de longue date de CACEIS au Luxembourg. Axxion a choisi CACEIS en Allemagne pour sa large gamme de produits et sa connaissance approfondie du marché international.

Martin Genannt, Head of Business Development chez Axxion déclare: "Nous recherchions un partenaire solide qui puisse nous accompagner dans nos projets et disposant d'une gamme étendue de produits en complément de services sur-mesure. Avec CACEIS, nous avons trouvé en Allemagne le partenaire idéal pour nos activités transfrontalières et nous nous réjouissons de cette collaboration".

"Axxion possède un vaste savoir-faire et un réseau de distribution extrêmement développé", ajoute Robert Pietzka, Head of Relationship Management de CACEIS en Allemagne, en charge des relations avec les gérants d'actifs et les investisseurs institutionnels. "En tant que prestataire de services de premier plan, CACEIS est fier de travailler désormais avec Axxion en Allemagne et de continuer à soutenir l'entreprise dans la poursuite de son développement."