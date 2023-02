CACEIS choisi par Investlinx comme 'asset servicer' de son nouvel ETF ICAV UCITS

(Boursier.com) — CACEIS , acteur européen de premier plan de l'asset servicing, annonce un partenariat avec Investlinx Investment Management en vue d'assurer les services de dépositaire, de conservation, d'administration de fonds et d'exécution pour Investlinx ICAV, un ETF UCITS irlandais lancé récemment.

CACEIS en Irlande a pour ambition d'étendre la couverture géographique de son offre de services aux ETF. Administrant plus de 100 milliards d'euros d'ETF domiciliés en Europe, CACEIS a développé une gamme de solutions dédiées aux besoins spécifiques des promoteurs d'ETF.

En complément des prestations coeur de métier proposées par CACEIS, Investlinx ICAV bénéficiera des services et outils de CACEIS dédiés aux ETF, dont TEEPI ETF, la plateforme de passage d'ordres pour les participants autorisés (PA). Les solutions ETF s'appuient sur des systèmes automatisés générant des flux intégrés, du placement des ordres jusqu'à leur règlement-livraison. L'autre composante de l'offre repose sur la production de Portfolio Composition File (PCF) réalisée en partenariat avec ULTUMUS.

"Follow-the-sun"

La combinaison des services d'asset servicing de CACEIS, des outils spécifiques aux ETF et du dispositif "follow-the-sun" permet le calcul et l'envoi des valeurs liquidatives et des PCF à Investlinx avant l'ouverture des marchés, et ainsi de répondre aux besoins exprimés par Investlinx lors de la phase de co-conception du modèle opérationnel de CACEIS.

Matteo Solfanelli, CEO d'Investlinx Investment Management Ltd, a déclaré : "Investlinx est la première société en Europe à proposer des ETF à gestion active investis directement dans des actions et obligations sans référence à un indice. Cette initiative innovante permet aux investisseurs de bénéficier des avantages d'une gestion active diversifiée tout en profitant des coûts réduits liés aux ETF. Nous avons estimé, après un long processus de sélection, que CACEIS dispose de l'expertise technique et de la vision client nécessaires au lancement et à la commercialisation de nos ETF spécifiques. Investlinx, ainsi que nos investisseurs, ont tout à gagner de ce partenariat noué avec CACEIS."

Paddy Walsh, Head of Regional Coverage pour l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, ajoute : "Nous sommes ravis d'accompagner Investlinx Investment Management et sa nouvelle gamme d'ETF UCITS irlandais. Nos équipes respectives ont travaillé en étroite collaboration pendant plusieurs mois pour concevoir cette solution sur mesure. Sa mise en oeuvre rapide conforte notre position d'intervenant majeur sur le marché des ETF et met en valeur nos compétences en la matière. Nous souhaitons à Investlinx de nombreux succès dans la commercialisation de ses nouveaux fonds et nous nous réjouissons de contribuer au développement de son activité".