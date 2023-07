CAC 40 : Les dépréciations de goodwill au plus bas depuis 10 ans !

(Boursier.com) — Kroll , premier acteur indépendant des services liés à la gestion des risques et du conseil financier, révèle, pour la 10ème année consécutive, les résultats de son étude sur les dépréciations d'écarts d'acquisition (goodwill) enregistrées par les sociétés du CAC 40.

Dans le prolongement de l'année 2021 marquant la sortie de la crise Covid, les sociétés du CAC 40 ont à nouveau enregistré, en 2022, des dépréciations de goodwill en baisse... Le montant des dépréciations s'élève 3,0 milliards d'euros, contre 5,7 milliards en 2021, représentant 0,7% du montant du goodwill pré-dépréciation, versus 1,3% fin 2021.

Dépréciations des écarts d'acquisition au plus bas depuis 10 ans

En baisse de 47%, ce montant représente le montant le plus bas observé au cours des 10 dernières années. Eu égard aux approches considérées pour la mise en oeuvre des tests de dépréciation, essentiellement fondées sur les perspectives futures, ces dépréciations augurent d'une confiance dans les performances à moyen terme, malgré les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien et de la hausse des taux d'intérêt.

Trois secteurs d'activité affectés par les dépréciations

En 2022, 19 sociétés de l'indice ont acté des dépréciations de goodwill, versus 15 en 2021, dont 10 représentant près de 94% du montant total. Ces dépréciations sont concentrées sur trois secteurs d'activité, les Télécommunications / Médias (38,3%, des dépréciations), l'Automobile / Équipement (26,1%) et Biens de consommation (13,3%).

Les incidences sur le goodwill résultent notamment de risques spécifiques liés à l'activité des entreprises (notamment pour les Télécoms, dans certaines zones géographiques, affectées par la hausse des taux d'actualisation) et par un environnement économique dégradé en raison du conflit russo-ukrainien (notamment l'Automobile et Biens de consommation, à la suite des désinvestissements en Russie).

Plus généralement, il est estimé que près d'un tiers des dépréciations de goodwill observées en 2022 sont liées aux incidences du conflit russo-ukrainien.

Les écarts d'acquisition au plus haut depuis 10 ans

A la faveur d'une mise en perspective de l'étude initiée en 2013, il ressort que le goodwill des sociétés du CAC 40 a atteint, en 2022, son niveau le plus élevé en 10 ans. Sur cette période, ce montant (net des dépréciations) a augmenté de 147,8 milliards d'euros et a ainsi progressé de près de 50%.

"Malgré la persistance du conflit russo-ukrainien, la remontée des taux d'intérêt et les incidences réglementaires liées au changement climatique, les dépréciations de goodwill enregistrées par les sociétés du CAC 40 depuis 10 ans étaient au plus bas en 2022, alors que le montant total du goodwill était au plus haut. Ceci est un marqueur illustrant la vitalité des sociétés de l'indice en matière de croissance externe, nonobstant les crises successives qui ont émaillé cette période, et qui présage d'une confiance dans les performances à moyen terme" conclut Carine Tourneur, Managing Director, et responsable des activités d'évaluation de Kroll en France.

Méthodologie

L'étude s'est fondée sur les informations financières contenues dans les rapports annuels publiés par les sociétés du CAC 40. L'édition 2023 porte sur l'intégralité des sociétés de l'indice au 31 décembre 2022.

Parmi les sociétés de l'indice, 38 sociétés arrêtent leurs comptes au 31 décembre. Pour les sociétés Alstom (clôture au 31 mars) et Pernod Ricard (clôture au 30 juin), l'analyse du goodwill s'est fondée sur les données à la date de la dernière clôture annuelle disponible.