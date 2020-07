C4 Ventures choisit CACEIS pour le lancement de son fonds C4 Ventures II

(Boursier.com) — CACEIS, leader européen des services aux fonds de capital investissement, a été retenu par C4 Ventures, société de capital-risque européenne, pour assurer les prestations de banque dépositaire, de middle-office et d'administration de son fonds C4 Ventures II. À l'image du premier fonds créé par la société, qui a déjà fait ses preuves avec 5 participations au statut de licorne, C4 Ventures II continuera à investir dans des entreprises innovantes dans trois secteurs : le hardware intelligent, le commerce du futur et les médias numériques.

Après la réalisation d'un premier closing de plus de 40 millions d'euros en plein confinement, le fonds devrait atteindre une enveloppe de 80 millions d'euros d'ici la fin de l'année.

Hazel Naik, Directrice financière de C4 Ventures, témoigne : "Nous souhaitions garantir aux investisseurs du fonds C4 Ventures II une qualité de service et une efficacité opérationnelle optimales. C'est donc naturellement que notre choix s'est porté sur CACEIS, acteur de référence sur le marché européen, dont l'offre intégrée front-to-back nous a conquis. Nous pourrons nous appuyer sur l'expertise de CACEIS en ce qui concerne les spécificités locales et les évolutions réglementaires, véritable atout pour notre société en plein développement".

Arnaud Garel-Galais, Group Head of Coverage & Business Development de l'activité PERES à CACEIS déclare : "Nous sommes ravis de contribuer à l'écosystème du capital-risque européen en accompagnant C4 Ventures, une société de gestion récemment établie en France dotée d'une équipe de gestion expérimentée et à l'avenir prometteur. L'intérêt de nos clients est au coeur de nos actions et nous constatons le succès de l'organisation intégrée front-to-back de notre ligne métier dans les excellents retours d'expérience".