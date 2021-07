byrd poursuit son expansion européenne avec une levée de fonds de 16 ME

(Boursier.com) — byrd , plateforme digitale de logistique et de traitement des commandes e-commerce, annonce une levée de fonds de 16 millions d'euros en série B. Cette levée est menée par Mouro Capital, un fonds de capital-risque géré de manière autonome et axé sur les fintechs et les entreprises adjacentes, et rejoint par Speedinvest, Verve Ventures, Rider Global et VentureFriends. Cette dernière levée de fonds fait suite à la série A de 5 millions d'euros réalisée par byrd en juillet 2020, portant le montant total levé à ce jour à 26 millions d'euros.

byrd, start-up fondée à Vienne en 2016 et désormais la première plateforme indépendante d'e-logistique pour les e-commerçants en Europe, utilisera les fonds pour étendre son réseau de distribution à cinq nouvelles zones géographiques sur les marchés d'Europe de l'Est, du Nord et du Sud. Le financement servira également à recruter de nouveaux talents et à développer les bureaux qui desservent déjà les marchés existants en Autriche, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

L'effectif croissant de byrd devrait doubler pour atteindre 200 personnes d'ici la fin de l'année, car l'entreprise prévoit de recruter dans tous les départements et bureaux. L'entreprise mettant un accent particulier sur le logiciel, des efforts significatifs seront réalisés pour élargir l'équipe de développeurs.

Combinant son vaste réseau de 15 entrepôts répartis à travers l'Europe et son logiciel de gestion des commandes basé sur le cloud, byrd offre à ses clients une gestion du du traitement des commandes et de la logistique par le biais d'une interface digitale unique et très précise. Gérant le plus vaste réseau d'entrepôts de toutes les plateformes de e-commerce de ce type, byrd gère l'ensemble du processus de fufillment, du stockage à l'expédition, ainsi que la gestion des retours. Cela permet aux e-commerçants, en quelques clics, d'évaluer et de gérer leur e-logistique en temps réel et d'avoir une visibilité et une maîtrise totales.

byrd a enregistré une croissance de 300% de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et l'entreprise traite désormais des centaines de milliers de colis par mois provenant de grandes entreprises reconnues et à forte notoriété notamment Durex, Freeletics, Scholl et Your Superfoods. Parmi ses clients figurent des entreprises dans les secteurs de la santé et du bien-être, des produits de grande consommation, des cosmétiques et de la mode. Plutôt que d'être propriétaire de ses entrepôts, byrd travaille en partenariat avec des entreprises de logistique à travers quinze centres logistiques.

En effet, grâce à son interface, byrd relie les plateformes e-commerce, comme Amazon, Plentymarkets, Shopify et Shopware à des fournisseurs de logistique tiers et donne accès à un réseau international. Les clients de byrd sont, en effet, en mesure de bénéficier de son système de gestion de la logistique, qui donne accès à un réseau international de logisticiens par le biais de sa plateforme.