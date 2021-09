By Charlot annonce une opération de 3,5 ME auprès d'Eutopia

(Boursier.com) — By Charlot, marque de décoration végétale, annonce une opération de 3,5 millions d'euros auprès d'Eutopia, le fonds des marques consumer émergentes, et de Bpifrance. Ainsi, By Charlot ambitionne de devenir leader de la marque végétale et du cadeau personnalisé. En parallèle, By Charlot s'offre Herbarium, marque d'herbiers haut de gamme, afin d'accélérer la diversification de sa gamme produit.

By Charlot, c'est aussi la première marque de décoration végétale à internaliser la production horticole et à s'engager pour avoir un impact environnemental et social positif...