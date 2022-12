BUX obtient l'enregistrement PSAN de l'AMF

(Boursier.com) — BUX , le ne?o-courtier europe?en, annonce l'obtention de son enregistrement en tant que Prestataire sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Après les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Irlande, BUX proposera l'échange de cryptomonnaies en France dès le début d'année prochaine.

BUX s'apprête à lancer son offre crypto en France

Les utilisateurs français de BUX Zero pourront acheter et vendre plus de 58 crypto-actifs en plus des actions et des ETFs déjà proposés avec à la clé la possibilité de construire un portefeuille diversifié. Une commission de 0,5% sera prélevée sur les transactions en crypto-monnaies. Cependant, pour les utilisateurs détenant plus de 1.000 jetons BUX, les commissions seront supprimées.

"L'obtention de notre enregistrement en tant que PSAN auprès de l'Autorité des Marchés Financiers est le fruit d'un travail de fond engagé par les équipes depuis plusieurs mois. C'est une étape majeure pour BUX dans notre stratégie de développement en France. Nous sommes convaincus du potentiel des cryptoactifs dans un portefeuille diversifié et sommes ravis de pouvoir offrir à nos utilisateurs français la possibilité d'investir directement dans les actifs numériques" commente Jean-Philippe Fabre, Responsable France & Risk Officer au sein de BUX

Un pas de plus pour poursuivre une mission de démocratisation de l'investissement

BUX continue d'enrichir son offre afin de proposer une expérience d'investissement complète aux différents profils qui composent sa communauté d'investisseurs français via une la large gamme de services tel que l'investissement fractionné, l'achat d'actions européennes et américaines, d'ETFs, l'élaboration de plans d'investissement et désormais les cryptoactifs.

De fait, selon des données internes, 20% à 25% de nouveaux utilisateurs de BUX investissent en crypto et s'ils le font c'est un produit additionnel pour 80% d'entre eux avec un vrai intérêt à intégrer cette classe d'actifs dans une stratégie de diversification.