Buster.Ai annonce une levée de 2 ME

(Boursier.com) — Buster .Ai, solution Deep Tech française de lutte contre la désinformation, accélère son développement et annonce aujourd'hui une levée de 2 ME en Seed auprès de OneRagtime, Takara Capital, et de Business Angels.

Selon Gartner, dès 2022, nous consommerons tous plus d'informations fausses que de vraies. Le phénomène de désinformation a explosé avec l'avènement des réseaux sociaux et des technologies permettant de falsifier et diffuser de fausses informations, voire créées de toutes pièces. En simplifiant et en accélérant la vérification de l'information grâce à sa technologie souveraine, Buster.Ai définit une nouvelle norme pour un meilleur contrôle et une meilleure fiabilité de l'information...