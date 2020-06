Bunq : les paiements sans contact s'envolent !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La néo-banque européenne bunq a annoncé aujourd'hui qu'elle avait traité plus de 56.100 paiements sans contact en France depuis le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, soit une augmentation de 331% par mois par rapport aux années précédentes ! Depuis que le plafond des paiements a été relevé le 25 mars dernier pour limiter la manipulation du cash et ainsi tenté de réduire la propagation du COVID-19, le paiement moyen sans contact a également connu une augmentation de 17% selon les données publiées par la marque.

Ali Niknam, fondateur et PDG de bunq, a déclaré : "Les utilisateurs de bunq sont parmi les plus avant-gardistes à travers l'Europe, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient plus socialement conscients et s'orientent vers des transactions sans numéraire. Alors que les paiements en espèces sont toujours un moyen de paiement de premier plan en France, les données montrent que les gens ont vraiment commencé à adopter les paiements sans contact et la technologie à un rythme beaucoup plus rapide, se protégeant ainsi que les autres, tout en dépensant."