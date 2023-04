bunq fait la demande d'une licence bancaire aux États-Unis

(Boursier.com) — bunq , la deuxième néobanque de l'Union européenne, a déposé une demande de licence bancaire américaine auprès de la FDIC de l'État de New York. En demandant une charte bancaire, bunq apporte son approche bancaire éprouvée et centrée sur les besoins de ses utilisateurs aux entreprises et aux personnes résidant aux États-Unis dont l'activité ne se limite pas à un pays en particulier.

Après avoir brillamment offert ses services aux utilisateurs européens pendant près d'une décennie, la néobanque a pour objectif d'introduire son modèle d'abonnement transparent et basé sur des valeurs fortes à une communauté de près de 5 millions de nomades numériques. Qu'ils soient expatriés, entrepreneurs internationaux, professionnels travaillant à distance, citoyens de l'UE ou des États-Unis, ils ont en commun d'entretenir des liens étroits des deux côtés de l'Atlantique. Soucieuse de faciliter la vie de ses utilisateurs, la banque challenger leur permettra de contourner la bureaucratie bancaire en ouvrant un compte bancaire international en seulement 5 minutes.

L'application bunq, conçue pour ceux qui ont un mode de vie international, permet à ses utilisateurs de gérer leurs finances dans le monde entier. En économisant sur les frais de change, en utilisant plusieurs devises et en automatisant la gestion de leur budget, les nomades numériques auront un contrôle total sur leurs finances. Conçue pour aider ses utilisateurs à maintenir une santé financière, bunq n'a pas de frais cachés ni de solde minimum.

Ali Niknam, CEO et fondateur de bunq, a déclaré : "Dans un monde où le secteur bancaire est dominé par quelques géants, bunq a été créée pour soutenir les personnes dans leur quête de liberté individuelle. Tout au long de l'histoire de bunq, nous nous sommes attachés à faciliter la vie des nomades numériques en Europe. Nous sommes impatients d'apporter notre philosophie centrée sur les besoins des utilisateurs aux États-Unis, en donnant à une communauté d'indépendants un moyen facile de gérer leurs finances où qu'ils se trouvent."