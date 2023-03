bunq double les dépôts des utilisateurs !

(Boursier.com) — bunq , la deuxième plus grande néobanque de l'UE, a annoncé lors de la 'bunq Update 22' au DeLaMar Theater à Amsterdam avoir dépassé les 2 milliards d'euros de dépôts d'utilisateurs. La banque challenger européenne lance également de nouvelles fonctionnalités et dévoile une version plus simple et plus performante de son application, permettant à ses utilisateurs basés dans toute l'Europe d'atteindre la liberté financière...

Peu de temps après avoir fait état de son premier bénéfice trimestriel, bunq annonce l'envolée de son bilan qui atteint les 2,3 milliards d'euros (soit une croissance de 91% depuis mars 2022). Cet essor confirme que les utilisateurs ont suffisamment confiance dans bunq pour l'utiliser comme banque principale pour leur épargne et leurs dépenses quotidiennes.

"Je suis très heureux de voir que de plus en plus de personnes à travers l'Europe confient leurs économies à bunq", déclare Ali Niknam, fondateur et CEO de bunq. "Quoi que nous fassions, nous le faisons pour leur faciliter la vie - et avec notre nouvelle mise à jour, les entrepreneurs et nomades numériques pourront facilement gérer leurs finances pour budgéter, effectuer leurs opérations bancaires où qu'ils se trouvent et atteindre leurs objectifs financiers."

bunq a annoncé à l'occasion de la bunq Update 22 au DeLaMar Theater à Amsterdam l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Elles ont été conçues pour aider toute personne dont l'activité sur le continent ne se limite pas à un pays en particulier à suivre et à gérer leurs finances depuis l'application ou leur ordinateur.

Activer ou désactiver automatiquement les cartes lors des déplacements

bunq a été la première banque à permettre à ses utilisateurs d'activer et de désactiver les cartes par pays : aujourd'hui, la néobanque ajoute une nouvelle fonctionnalité pour mieux protéger ses utilisateurs. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de bunq pourront automatiquement activer leurs cartes pour n'importe quel pays où ils se trouvent, en fonction de leur localisation, tout en désactivant d'autres pays si ils le souhaitent.

Dépenses de Groupe multidevises

Voyager avec des amis à l'étranger sans se soucier de l'argent : les utilisateurs bunq peuvent assigner l'une des 16 devises de l'application bunq pour régler automatiquement dans la devise choisie une dépense de groupe, lors d'un dîner ou en soirée par exemple - quelle que soit la devise dans laquelle les dépenses ont été effectuées !

Catégories personnalisées - comprenez vos dépenses comme jamais auparavant

La bunq Update 22 donne aux utilisateurs bunq encore plus de liberté pour personnaliser leurs catégories de dépenses : en plus des catégories comme les voyages ou les loisirs, les utilisateurs pourront créer leurs propres catégories pour tout ce qu'ils souhaitent et obtenir des informations plus personnalisées sur leurs dépenses à la fin du mois.