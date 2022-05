Buildrz a réalisé un tour de table de 3,8 millions d'euros

(Boursier.com) — Buildrz , PropTech française spécialiste de la modélisation d'opérations immobilières, réalise un tour de table de 3,8 millions d'euros mené par NCI Waterstart et Swen Capital Partners, avec notamment NOVX, CEN Innovation.

Ces investisseurs experts de la Proptech et des projets à impact, accompagnent la start-up française dans son ambition : utiliser la technologie pour lever les freins à la construction de logements neufs, et placer l'environnement au coeur de chaque projet, d'abord en France, puis en Europe dès 2023.

"Nous avons tous de fortes attentes sur la qualité et la performance environnementale de nos futurs logements. Mais les promoteurs immobiliers font face à une explosion des normes et de la complexité. Pour les aider à relever ce challenge, il leur faut des outils à la hauteur des enjeux, car seules les meilleures opérations aboutissent. Grâce à cette levée, Buildrz va aller plus loin dans la modélisation ultra-rapide de logements à faible impact carbone. pour chaque ville française, et bientôt au-delà de nos frontières" a commenté Manuel Verrier, CEO de Buildrz.