Build38 lève 13 millions d'euros en série A

(Boursier.com) — Build38 , fournisseur leader de solutions de protection des applications mobiles combinant de l'analyse de la cybermenace alimentée par l'IA et une technologie de protection des applications, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un financement en série A de 13 millions d'euros. Tikehau Capital, a mené le tour de table via son fonds Brienne 3 dédié à l'investissement en Cybersecurité en Europe avec la participation des investisseurs existants eCAPITAL Entrepreneurial Partners et Caixa Capital Risc. Désormais soutenue par des investisseurs français, allemands et espagnols, la société devient un champion européen de la sécurité mobile.