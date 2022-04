Budget Insight lève 35 millions de dollars auprès de PSG Equity

(Boursier.com) — Budget Insight, leader français de l'agrégation de données bancaires et financières et pionnier du secteur de l'Open Finance en Europe, annonce aujourd'hui une levée de fonds d'un montant de 35 millions de dollars (31 millions d'euros) auprès de PSG Equity, société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe et aux États-Unis.

PSG rejoint au capital l'équipe de management et le Crédit Mutuel Arkéa. Convaincu par le fort potentiel de croissance de Budget Insight et les synergies naturelles issues de ce rapprochement, le groupe bancaire est entré au capital de l'entreprise en 2019, permettant à la fintech de consolider son avance technologique et créant les conditions favorables à cette nouvelle étape de développement à l'échelle européenne.

Le Crédit Mutuel Arkéa continuera à collaborer avec Budget Insight pour aider à dynamiser l'innovation dans le secteur des services financiers.

Fintech créée en 2012, Budget Insight s'est rapidement imposée dans le secteur de l'Open Finance comme l'un des leaders Français de l'agrégation de données bancaires et financières. L'entreprise déploie ses technologies auprès d'un écosystème de plus de 200 sociétés et institutions dont les plus grandes banques, assurances et gestionnaires d'actifs français, ainsi que plusieurs fintechs de premier plan...