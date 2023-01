Bruno Le Maire confirme la mensualisation de la révision du taux d'usure !

(Boursier.com) — Sur le fondement de l'article L 314-8 du code de la consommation, François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a recommandé ce vendredi matin à Bruno le Maire ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de procéder jusqu'au 1er juillet 2023 à la publication mensuelle des taux d'usure, pour l'ensemble des catégories de taux d'usure... Soucieux que les taux d'usure conservent leur objectif de protection des emprunteurs les plus vulnérables, sans conduire à restreindre leur accès au crédit, le ministre a décidé de suivre cette recommandation. Il prendra la semaine prochaine un arrêté permettant l'entrée en vigueur de la révision mensuelle des taux d'usure dès le 1er février 2023.

Le taux d'usure vise à protéger les emprunteurs, notamment les plus fragiles, d'une charge de la dette excessive. La formule de calcul du taux d'usure permet de contenir les taux d'intérêt dans une fourchette réduite, qui bénéficie ainsi à la majorité des emprunteurs. Les taux effectifs moyens sont calculés trimestriellement par la Banque de France "selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés", via des collectes auprès des établissements prêteurs.

Trop contraignants

Toutefois, la remontée rapide des taux, que nous connaissons depuis quelques mois, a pu conduire ces dernières semaines les taux d'usure à devenir trop contraignants et à restreindre l'accès au crédit de certaines catégories d'emprunteurs.

En lien avec le ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la Banque de France a ainsi lancé, à la rentrée de janvier 2023, un cycle de concertation des banques, des sociétés de financement et des courtiers, afin de proposer une mensualisation de la révision des taux d'usure, de manière temporaire pendant la phase de remontée des taux de marché. Il s'agit d'une solution équilibrée qui permet de maintenir la formule de calcul protectrice des taux d'usure, tout en lissant dans le temps leur évolution en fonction de celle des taux de marché constatés. Cette consultation a permis de dégager un consensus en faveur de cette solution.

Cette révision mensuelle s'appliquera dès le 1er février et jusqu'au 1er juillet, ce qui permettra de procéder à une révision mensuelle six mois d'affilée. Elle concernera l'ensemble des catégories de taux d'usure, notamment les crédits immobiliers, les crédits à la consommation et les crédits aux collectivités territoriales et aux associations.

Le ministère de l'Economie et des Finances et la Banque de France continueront de suivre dans les prochains mois l'évolution de l'accès au crédit avec la plus grande attention.

Bruno Le Maire a déclaré : "L'accès au crédit est au coeur de notre pacte social en ce qu'il permet l'accès à la propriété. En tant que ministre des Finances, mon devoir est de m'assurer que le taux d'usure permette de protéger sans exclure les emprunteurs de l'accès au crédit. Au vu de l'évolution des chiffres des derniers mois, sur recommandation du Gouverneur de la Banque de France, j'ai décidé de procéder à la révision mensuelle des taux d'usure pendant six mois. Cette révision permettra de lisser dans le temps l'évolution des taux d'usure, afin qu'ils assurent leur fonction protectrice en correspondant à l'état à date du marché".

Méthode de calcul

Les taux de l'usure sont, selon la loi, calculés à partir des données collectées sur les taux de crédit au cours du trimestre précédent, comme les 4/3 des taux moyens pratiqués. Ces dispositions permettent de protéger les emprunteurs de taux excessifs et de préserver ainsi un large accès au crédit, rappelle la banque de France.

Au cours des 12 derniers mois, les taux d'usure ont été relevés dans le sillage de la hausse des taux des prêts pratiqués par les établissements de crédit... L'application de la formule des taux de l'usure a conduit à des hausses bien proportionnées. La production de nouveaux crédits immobiliers sur l'ensemble de l'année 2022 est ainsi estimée à 218 milliards d'euros et reste supérieure à celles de toutes les années précédentes, hormis l'exception historique de 2021. Les banques ont continué ces derniers mois à servir les emprunteurs de toutes classes d'âge, de revenu et ce pour tous les motifs d'acquisition, confirmant l'absence de blocage du marché. Dans le mouvement général de remontée des taux en Europe, le crédit immobilier est en France le plus abondant, le moins cher et le plus sûr des grands pays européens.

Effet de seuil

Cependant, la Banque de France a pu observer, notamment s'agissant des derniers mois de l'année, des variations dans la répartition de la distribution du crédit, avec un effet de seuil à l'intérieur de chaque trimestre. Certains dossiers, dans l'attente de la prochaine hausse trimestrielle significative du taux d'usure, sont ainsi reportés au début du trimestre suivant...

Aussi, la Banque de France, à titre exceptionnel pendant la période de plus forte remontée des taux propose un ajustement technique pour mieux "lisser" les relèvements du taux de l'usure. La publication se fera en fréquence mensuelle et non plus trimestrielle pour les taux d'usure de toutes les catégories, et ce dès le 1er février, pour les taux applicables du 1er février au 1er juillet. Les taux d'usure resteront établis sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents.

Cette proposition, en accord avec le Ministre de l'Économie et des Finances, a fait l'objet d'une consultation de la fédération bancaire française, de l'association des sociétés financières et des associations agréées de courtiers. Elle a également été présentée au Conseil consultatif du secteur financier. Elle respecte pleinement l'esprit protecteur de la loi, tout en permettant un ajustement plus fin des taux de l'usure pendant les mois à venir, a conclu la banque de France...