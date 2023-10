Brite Payments lève 60 M$

(Boursier.com) — Brite Payments, leader dans les paiements bancaires instantanés, annonce une levée de fonds de 60 millions de dollars avec Dawn Capital, investisseur spécialisé en logiciels B2B, Headline et son investisseur historique Incore Invest.

Brite utilise l'open banking pour proposer aux entreprises des paiements et des versements instantanés de "compte à compte" (A2A) faciles à intégrer.

Cette levée de fonds fait suite à une année exceptionnelle pour Brite. Basée à Stockholm, l'entreprise a été fondée en 2019 par Lena Hackelöer, une experte du secteur du paiement et est aujourd'hui l'une des fintechs à la croissance la plus rapide en Europe. En 2022, la fintech a plus que doublé son volume de transactions et ses revenus, et est devenue rentable. Actuellement, ses services sont disponibles dans 25 pays d'Europe, connectés à 3.800 banques et touchent plus de 350 millions de consommateurs.

Brite utilisera ces nouveaux fonds pour accélérer son expansion géographique, renforcer sa présence sur les marchés existants et investir davantage dans le développement de ses produits. Le capital servira notamment à développer davantage le réseau de paiements instantanés de Brite (Brite IPN), réseau propriétaire qui constitue la base de l'offre de l'entreprise. Le Brite IPN facilite un traitement instantané 24/7, 365 jours par an, et présente des avantages significatifs par rapport aux paiements traditionnels en open banking, notamment la réception complète des fonds et leur règlement rapide au nom des commerçants, dans la devise de leur choix.