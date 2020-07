Brinks France a installé 10 nouveaux distributeurs "Point Cash Village" dans des communes rurales

Brinks France a installé 10 nouveaux distributeurs "Point Cash Village" dans des communes rurales

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Brink's France a installe? cet e?te? 10 nouveaux distributeurs de billets exploite?s en propre sous la marque 'Point Cash'. Ces installations de?cide?es en partenariat avec les collectivite?s locales visent a? dynamiser l'activite? e?conomique des communes la? ou? le maillage du re?seau bancaire ne permet plus la distribution d'espe?ces.

Avec la reprise des activite?s en mai et les dernie?res e?lections municipales, Brinks France a rec?u pre?s de cent nouvelles demandes de maires ruraux pour s'e?quiper en distributeurs. "Point Cash est un succe?s et confirme l'attachement fort des Franc?ais aux espe?ces. L'accessibilite? de celles-ci est un ve?ritable enjeu dans les zones rurales, pour garantir le dynamisme des commerces de proximite? et des activite?s associatives", explique Patrick Lagarde, PDG de Brinks France.

Selon les chiffres de la Banque de France, le nombre des distributeurs a baisse? de 10% en 5 ans dans l'hexagone pour atteindre 54.000 unite?s. Avec Point Cash, Brinks France innove en proposant un mode?le de service qui abaisse le cou?t d'exploitation et par la? le seuil de rentabilite? pour l'installation et le maintien d'un distributeur de billets.

La fre?quentation moyenne sur ces distributeurs varie entre 1.500 et 4.500 retraits par mois. Dix distributeurs Point Cash sont de?ja? en service en France et dix supple?mentaires sont en cours d'installation pour une mise en route avant septembre.

Parmi les villages e?quipe?s, trois sites viennent d'e?tre installe?s en Ise?re, dont celui d'Aoste, commune de 3.000 habitants en plein essor industriel et commercial.

Re?ve?latrice du ro?le pre?ponde?rant des e?lus dans la pre?servation des commerces locaux, la mise en service du distributeur e?tait l'occasion d'une inauguration ce jeudi 16 juillet.

"Comme d'autres maires en milieu rural, nous oeuvrons pour le de?veloppement de notre commune et pour le maintien de services aux usagers", a rappele? Roger Marcel, maire d'Aoste.

"Nous sommes tre?s heureux de pouvoir contribuer a? ame?liorer la qualite? de vie dans ces territoires et a? tisser des liens avec les acteurs de la ruralite?. Cela s'inscrit dans notre strate?gie de de?veloppement de solutions inte?gre?es au sein de l'e?cosyste?me du cash", pre?cise Patrick Lagarde.